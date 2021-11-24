Мировые продажи смартфонов сократились на 7%

24 ноября 2021 г., 15:15

Gartner сообщает, что в третьем квартале нынешнего года глобальные продажи смартфонов конечным пользователям едва превысили 342 млн устройств, тем самым на 6,8% был ухудшен результат годичной давности.

Нехватка компонентов серьезно нарушила планы вендоров по поставкам и запуску новых моделей, что, в конечном итоге, негативно отразилось на потребительском спросе.

Что интересно, дефицит чипов гораздо сильнее задел недорогие модели, нежели премиум-смартфоны. Это помогло Apple опередить Xiaomi и подняться на вторую строку рейтинга. Samsung сохранила лидерство, однако подконтрольная доля за год сократилась почти на 2%. Несмотря на общий спад корейский вендор показал хорошие результаты в премиум-сегменте, чему во многом поспособствовала foldable-серия. Лучшую динамику увеличения продаж (+20,9%) показала Vivo, представившая за рассматриваемый период тринадцать новых моделей и успешно осваивающая новые рынки Европы и Ближнего Востока.

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