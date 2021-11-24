QNAP анонсировала решение для виртуализации сети QuCPE-7012

24 ноября 2021 г., 14:35

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Компания QNAP Systems представила оборудование для виртуализации сети QuCPE-7012 на базе операционной системой QNE Network следующего поколения.



Как отмечается, анонсированная система поддерживает виртуализацию сетевых функций, QuWAN SD-WAN, платформу AMIZ Cloud VM Orchestrator, технологии аппаратного ускорения сети Intel, функции кибербезопасности и высокую доступность (HA).



QuCPE-7012 позволит помочь предприятиям развернуть несколько автономных серверных комнат на границе сети с помощью Zero Touch Provisioning, а также обеспечить бесперебойную работу и автоматизированное управление.



«Обслуживая новейшие 5G-приложения и периферийные вычисления в центрах обработки данных следующего поколения, решение QNAP QuCPE-7012 использует QNE Network, операционную систему, которая объединяет сети, вычисления, сервисы приложений и ресурсы управления облаком, чтобы помочь предприятиям развернуть ИТ-инфраструктуру, уровня поставщиков облачных услуг, таким как Google или Facebook», заявил Дэниел Хси, менеджер по продукту QNAP.



Подчеркивается, что QuCPE-7012 подходит для многопользовательских и многозадачных бизнес-приложений. Решение базируется на 4/8/12-ядерных процессорах Intel Xeon D, оснащено памятью DDR4 ECC, восемью портами 2.5GbE RJ45, четырьмя 10GbE SFP + оптическими портами, слотом для сетевого модуля и слотом PCIe для расширения 25GbE / 10GbE. Система QuCPE-7012 также поддерживает технологии аппаратного сетевого ускорения Intel QAT, Smart NIC SR-IOV, а также DPDK для увеличения пропускной способности и производительности вычислений при нагрузках в несколько виртуальных машин, виртуальных сетевых функций (VNF) или SD-WAN и VPN.



QuCPE-7012 использует сетевую ОС QNE для VNF, виртуальных машин и контейнеров. Инфраструктуру виртуальной сети можно развернуть с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса с помощью Network Service Composer и визуализации топологии. Сетевая ОС QNE объединяет решение QuWAN SD-WAN и AMIZ Cloud, это упрощает ИТ-персоналу не только настройку зашифрованной многосайтовой Mesh VPN, но и позволяет оптимизировать пропускную способность передачи через облако. Таким образом реализуя удаленное развертывание и управление многосайтовыми периферийными устройствами, размещенными виртуальными машинами и контейнерными приложениями.



QuCPE-7012 поддерживает режим Active-Standby HA, который обеспечивает переключение с основного хоста QuCPE на дополнительный хост QuCPE, оснащенный теми же услугами. Без дополнительной поддержки QNE с технологией QuCPE Device HA гарантирует практически нулевое время простоя при обслуживании. QuCPE-7012 также включает в себя расширенный Security Center и защиту от взлома военного класса для высоконадежной работы виртуальной системы и сети.



Рекомендованная цена QuCPE-7012-D2166NT-64G в конфигурации - 12-ядерный процессор Intel Xeon D-2166NT 2,0 ГГц (до 3,0 ГГц), 64 ГБ памяти DDR4 ECC (4 x 16 ГБ) составляет 149 999 долл. Для QuCPE-7012-D2146NT-32G с 8-ядерным Intel Xeon D-2146NT 2,3 ГГц (до 3,0 ГГц), 32 ГБ памяти DDR4 ECC (2 x 16 ГБ) - 109 999 долл. И QuCPE-7012-D2123IT-8G на базе 4-ядерного Intel Xeon D-2123IT 2,2 ГГц (до 3,0 ГГц), 8 ГБ памяти DDR4 ECC (2 x 4 ГБ) - 64 999 грн.



Производитель обеспечивает двухлетнюю гарантию на все три модели.

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