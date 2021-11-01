Мировой рынок облачных услуг вырос на 35%

1 ноября 2021 г., 11:05

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Общемировые расходы на услуги облачной инфраструктуры в третьем квартале 2021 г. достигли очередной вершины — их объем увеличился на 35% «YoY», до 49,4 млрд долл. Таким образом, относительно предыдущего квартала объем расходов вырос на 2,4 млрд долл., а в годовом сопоставлении увеличился на 12,9 млрд долл.

Среди ключевых факторов роста — сохраняющийся высоким интерес к удаленной работе и дистанционному образованию, а также растущий спрос на специализированные отраслевые облачные приложения. Кроме того, рассматриваемый рынок получает хорошую подпитку благодаря набирающему обороты процессу цифровой трансформации, призванному поддерживать, в том числе, непрерывность бизнеса во время очередных сбоев из-за пандемии.

Тройка крупнейших игроков рынка совместно контролируют не менее 61% обшей выручки. Amazon Web Services (AWS) остается ведущим сервис-провайдером — по итогам третьего квартала за ним 32% общей выручки при росте на 39% «YoY». Расположившаяся на второй позиции Microsoft Azure уверенно сокращает отрыв от лидера — пятый квартал кряду ее показатели в денежном выражении увеличиваются более чем на 50% и в настоящее время за вендором 21% рынка. Замкнула первую тройку Google Cloud, оставившая за собой 8% (+54% «YoY») глобального рынка.

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