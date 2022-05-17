MiroHost - швидкий і доступний хостинг для всіх! 

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Хостинг-провайдер MiroHost, безперечний лідер на ринку України, безперервно розвиває свої послуги і підвищує якість сервісу, починаючи з 2001 року. Компанія гарантує кращі сервіси хостингу і супутніх послуг, сьогодні її довіряють свої проекти 30% власників сайтів українського сегменту.

Надійність та безпека



Сучасне обладнання

Компанія MiroHost є еталоном у наданні якісних хостинг-послуг. Технічна база укомплектована сучасним серверним і мережевим обладнанням, яке забезпечує максимальну відмовостійкість і швидку заміну деталей, які вийшли з ладу. Дата-центр MiroHost розміщений у центрі Києва, що є оптимальним з точки зору організації ліній зв'язку. Розміщуючи обладнання у власному дата-центрі наші фахівці можуть оперативно реагувати на звернення клієнтів, здійснювати планові та позапланові роботи.

Новітнє програмне забезпечення

MiroHost - технологічний лідер на ринку надання хостинг-послуг. Ми використовуємо ефективні антивірусні продукти для корпоративної пошти, які забезпечують сканування вхідного трафіку для захисту від спаму та інтернет-загроз. Сайти регулярно перевіряються на наявність вірусів і шкідливих скриптів і при виявленні загрози власник сайту миттєво отримує лист з повідомленням. Надійні системи онлайн-банкінгу допомагають здійснювати і підтверджувати оплату в максимально стислі терміни. Ви можете в будь-який час доби зв'язатися з нашими фахівцями за телефоном або електронною поштою й отримати відповіді на будь-які питання.

Щоденні резервні копії у віддаленому дата-центрі

Ваш бізнес надійно захищений. Щодня всі дані ваших сайтів, разом з базами даних і налаштуваннями користувача, зберігаються в кількох віддалених дата-центрах, зокрема, за межами країни. Щоденні копії даних зберігаються протягом 15 днів. Такий підхід гарантує не тільки підвищену безпеку, але й допомагає застрахуватися від небажаної помилки, зробленої самим користувачем при розробці. Відновлення інформації здійснюється в один клік. Потрібно лише авторизуватися в контрольній панелі і вибрати період, за який необхідно відновити дані.

Технічна підтримка 24/7

Відповімо на ваш лист або телефонний дзвінок у будь-який час доби, у свята і вихідні включно

Цілодобовий моніторинг

Використовуючи систему моніторингу, інженери дата-центру цілодобово відстежують доступність усіх сервісів і послуг. Кваліфікований персонал, сучасне програмне забезпечення та надійне обладнання дозволяють компанії MiroHost надавати хостинг-послуги на найвищому рівні. Середні показники доступності наших сервісів знаходяться на рівні 99,9%. Замовте віртуальний сервер eVPS на 30 днів абсолютно безкоштовно, і у вас буде можливість на практиці перевірити якість нашого сервісу й оперативність служби підтримки.

Підтримка по телефону та e-mail

Компанія MiroHost має власний call-центр з професійними консультантами. Ми не змушуємо своїх клієнтів чекати. У будь-який час доби, з вихідними та святами включно, ви зможете додзвонитися по телефону або написати запит через e-mail і отримати відповідь на своє питання. Не хвилюйтеся, якщо вам незрозумілі технічні нюанси. Наші фахівці допоможуть доступно пояснити суть проблеми і допомогти в її вирішенні.

Як звертатися до служби технічної підтримки?

Відправляючи запит у технічну підтримку, постарайтеся максимально докладно описати суть питання, послідовність дій, які призвели до інциденту, а також додайте тексти всіх отриманих системних помилок. Це дозволить нам швидше визначити причину проблеми й усунути її в найкоротші терміни. Ми надаємо хостинг-пакети з можливістю розміщення більше одного сайту, тому при виникненні технічних проблем зазначайте сервіс-код і назву доменного імені.

Швидкість і доступність

Сумарна ємність каналів – 180 Гбіт/с

Доступ до зарубіжного сегменту Інтернету здійснюється п'ятьма незалежними підключеннями. Дата-центр компанії MiroHost має власні закордонні інтернет-канали ємністю 50 Гбіт/с і підключений до швидкісних українських мереж обміну трафіком загальною ємністю 130 Гбіт/с. Цей підхід забезпечує доступність ваших сайтів на максимальній швидкості в будь-якій точці світу. У дата-центрі використовується комунікаційне обладнання і маршрутизатори Juniper Networks, Cisco Systems, Extreme Networks, а також високопродуктивні серверні платформи на базі Intel® Xeon®.

Сайт доступний 24 години на добу

Uptime за останні 12 місяців більше 99,9%. Ми використовуємо тільки сучасне серверне обладнання, що дозволяє забезпечити роботу без збоїв, – ваші сайти будуть доступні користувачам 24 години на добу. Висока стабільність і надійність досягаються за рахунок добре спланованої архітектури побудови дата-центру, застосування новітнього програмного-технічного комплексу та підключення до автономних систем безперебійного живлення. Цілодобове чергування інженерного персоналу і технічної підтримки допомагають підтримувати забезпечення послуг на високому рівні протягом 15 років.

Супершвидкі SSD-диски

Тарифні плани хмарного хостингу і віртуального сервера eVPS забезпечені швидкими SSD-дисками. Основною перевагою SSD-накопичувача проти традиційного жорсткого диску HDD залишається швидкість обміну даними з оперативною пам'яттю сервера. Це дозволяє збільшити швидкість завантаження сторінок сайту в 7 разів. Швидкість роботи вашого сайту позитивно впливає на оптимізацію в пошукових системах, робить сайт зручним для перегляду і дружнім для користувачів. Призначені для користувача дані й налаштування, розміщені на SDD-дисках, щодня резервуються.

Гнучкість і зручність

Власники й адміністратори сайтів, обираючи хостинг-провайдера прагнуть максимальної гнучкості, цінують зручність роботи і високу надійність. Усі ці якості ви знайдете, вибравши хостинг MiroHost

Зручне управління налаштуваннями сайту

Забудьте про технічні складнощі, пов'язані з обслуговуванням сайтів. У вашому розпорядженні буде універсальна контрольна панель. Вона дозволить самостійно управляти налаштуваннями вибраного хостинг-пакету. Панель управління доступна для всіх послуг компанії MiroHost: хостинг, віртуальний сервер eVPS і виділений сервер з пакетом SMART. Працюючи в команді або надаючи послуги хостингу своїм клієнтам, скористайтеся функцією розмежування доступу. Усі користувачі контрольної панелі проходять двофакторну авторизацію з підтвердженням пароля по SMS, захищаючи власника хостингу від випадкового витоку даних або цілеспрямованого злому.

Автоматичне збільшення продуктивності

Замовляючи послугу віртуального сервера eVPS ви отримуєте більше переваг. З багатьох причин може непередбачено виникнути підвищене навантаження на сайт. Програмне забезпечення в режимі реального часу контролює фактичне навантаження і в разі необхідності автоматично збільшує потужність віртуального сервера. Ваш сайт буде залишатися працездатним завжди – під час запуску рекламної кампанії і різкого припливу відвідувачів, під час DDoS-атаки або при некоректному встановленні плагіну CMS, який «з'їдає» системні ресурси. Автоматична зміна продуктивності сервера – послуга, яку ми надаємо абсолютно безкоштовно. У разі якщо навантаження залишається високим тривалий час ми також не будемо вимагати додаткових оплат. Замість цього співробітники MiroHost порекомендують перейти на інший тарифний план, який відповідає фактичному навантаженню на сайт.

Великі, але, як і раніше, гнучкі

За 21 рік роботи на ринку України компанія MiroHost стала найбільшим оператором у наданні хостинг-послуг. Ми росли разом зі своїми клієнтами і сьогодні обслуговуємо третину українського ринку, де і великі корпорації, і ті, хто пробує свої сили в Мережі. Нам довіряють свої сайти топ-компанії українського бізнесу, рейтингові ЗМІ, інтернет-магазини, фотостудії – усі, чий бізнес багато в чому залежить від надійної роботи хостингу. MiroHost сьогодні – велика компанія з ім'ям, створеним роками сумлінного обслуговування і вдосконалення послуг. І для нас, як і раніше, є цінними індивідуальний підхід до клієнтів, увага до дрібниць і безвідсоткова лояльність до всіх, хто нам довіряє.

MiroHost пропонує наступні послуги:

Швидкий SSD-хостинг

ідеальний вибір для веб-майстрів – початківців

автоматичне встановлення CMS

супершвидкі SSD-диски

домен у подарунок

веб-пошта

Виділений сервер

Гарантія високої продуктивності, безпеки і надійності

безлімітний український трафік

установлення протягом доби

os Linux/FreeBSD

root-доступ

Віртуальний сервер

Elastic Virtual Private Server – безкоштовний 10-разовий резерв потужності

супершвидкі SSD-диски

виділений ip

домен у подарунок

тест на 30 днів

Більш детально про послуги MiroHost ви можете запитати у фахівців компанії



Тел. +38 (044) 201-0-102

e-mail: [email protected]

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