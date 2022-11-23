Miratech оголошує розширену програму підтримки для клієнтів

23 ноября 2022 г., 16:15

Компанія Miratech оголошує про запуск сервісів консультацій, модернізації, підтримки та управління ризиками для підприємств, які залишаються на застарілих платформах Multicloud або Engage.

Ця нова програма розроблена, щоб допомогти клієнтам Genesys Multicloud, Engage Cloud і Engage Premise оцінити їхній поточний стан customer experience (CX) і допомогти в розвитку їхнього шляху CX. Він включатиме планування дорожньої карти, оцінку технології, варіанти пілотування та підтвердження концепції (POC), а також послуги підтримки міграції. Такий підхід дозволить клієнтам приймати обґрунтовані та виважені рішення, які відповідатимуть їхнім конкретним потребам і бажаному графіку трансформації CX.

Маючи понад 22 роки досвіду та 7,5 млн годин розробки, впровадження та підтримки платформ Genesys, Miratech здатна задовольнити постійні потреби клієнтів Mutlicloud і Engage завдяки їх наборам навичок модернізації, налаштування та підтримки. До того ж компанія має понад 350 спеціалізованих консультантів із застосування та досвідчених інженерів.

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