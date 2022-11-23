МОЗ залучає донорів для забезпечення лікарень електрогенераторами

23 ноября 2022 г., 17:25

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«Міністерство охорони здоров’я України» спільно з мережею АЗК WOG запустили проєкт по забезпеченню лікарень додатковими генераторами, щоб українські медики, навіть в умовах віялових чи аварійних відключень електроенергії, могли безперебійно надавати допомогу та рятувати життя. Як відзначається, в межах цього комплексного проєкту планується реалізувати ряд ініціатив, спрямованих на забезпечення низки лікарень по всій Україні безперебійним енергоживленням.

У межах проєкту WOG бере на себе власним коштом енергоаудит, закупівлю, логістику та встановлення генераторів «під ключ». Перелік пріоритетних лікарень для забезпечення генераторами визначатиме МОЗ.

Зокрема, компанія WOG вже закупила перший дизельний генератор IDEA IDJ75D, який встановила в «Криворізькій міській лікарні №3». Його загальна потужність 75 кВт, що дозволяє забезпечити роботу всієї чотириповерхової будівлі стаціонарного відділення лікарні: приймальний покій, терапевтичне, неврологічне, ендокринологічне відділення, хірургію та операційний блок.

Крім того, уряд спільно з МОЗ веде перемовини з регіональним бюро ВООЗ щодо забезпечення українських медичних закладів енергетичним та іншим потрібним в умовах війни обладнанням, а також відновлення медичної системи на звільнених територіях.

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