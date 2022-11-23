Акції Zoom впали на 90% від пікових показників в жовтні 2020 року

23 ноября 2022 г., 15:25

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, акції Zoom Video Communications впали приблизно на 90% з піку пандемії в жовтні 2020 року, оскільки колишній улюбленець інвесторів намагається пристосуватися до світу після COVID-19.



Так у вівторок акції впали майже на 10% після того, як компанія скоротила свій річний прогноз продажів і продемонструвала найповільніше квартальне зростання, що змусило як мінімум шість брокерських компаній знизити свої цінові орієнтири.



Виручка Zoom в останньому кварталі збільшилася на 5% до 1,1 млрд дол., що відповідає середній оцінці аналітиків. На весь рік компанія знизила прогноз продажів до 4,38 млрд дол. з серпневого прогнозу в 4,4 млрд дол.



Опублікований в понеділок прогноз продажів на весь рік передбачає, що корпоративний бізнес Zoom виросте більш ніж на 20%, в той час, як виручка від онлайн-споживачів і клієнтів малого бізнесу знизиться приблизно на 8%.



Компанія, яка стала відомою під час локдаунів завдяки популярності своїх інструментів для відеоконференцій, намагається переосмислити себе, зосередившись на бізнесі, з такими продуктами, як хмарний сервіс для дзвінків Zoom Phone і хостинг для проведення конференцій Zoom Rooms.



Аналітики, однак, кажуть, що будь-який поворот в бізнесі все ще потребую час, оскільки зростання основного онлайн-підрозділу Zoom сповільнюється, а конкуренція з боку Microsoft Teams, Cisco Webex та Salesforce Slack стає все більш потужною.



«Zoom має фундаментальний недолік - компанія була вимушена витрачати значні кошти, щоб утримати свою частку ринку. Витрати на утримання, а не на зростання ніколи не є вірним підходом, і це було ознакою майбутніх проблем», відмічає аналітик Hargreaves Lansdown Софі Лунд-Ятес (Sophie Lund-Yates).



Операційні витрати компанії зросли на 56% в третьому кварталі, оскільки вона витратила більше коштів на розробку продуктів і маркетинг. Її скоригована операційна маржа скоротилася до 34,6% з 39,1% роком раніше.



Деякі брокерські компанії вважають, що поглинання можуть допомогти відродити зростання Zoom. «Для них гра ще не закінчена, але без поглинань це багаторічний шлях до повернення до більших темпів зростання», наголосив аналітик Needham & Co Райан Кунц (Ryan Koontz).



Капіталізація Zoom Video Communications на цей момент складає 22,96 млрд дол.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP