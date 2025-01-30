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Міноборони розпочало самостійне виробництво FPV-дронів

30 января 2025 г., 8:25
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Міністерство оборони України повідомило, до у рамках пілотного проєкту, що стартував у грудні минулого року під загальною координацією Головного управління оборонних інновацій МОУ, держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони. 
 
В рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони. 
 
Передбачено, що вироблена продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування ДП зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.
 
«Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції», – прокоментував перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
 
Фахівці головного управління оборонних інновацій МОУ відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Завдяки цьому можна суттєво збільшити виробничі потужності для масштабування виробництва засобів Перемоги.
 
«Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах», – повідомив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.

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