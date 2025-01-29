Дохід ASML за весь 2024 р. сягнув 28,3 млрд євро

29 января 2025 г., 17:55

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Компанія ASML Holding NV, провідний виробник обладнання для виробництва мікросхем, повідомила про рекордний четвертий квартал 2024 року.

Загальний обсяг продажів досяг 9,3 млрд євро, а чистий прибуток склав 2,7 млрд євро. Обсяг замовлень також перевищив минулі очікування до 7,09 млрд євро порівняно з 2,63 млрд євро у третьому кварталі.

Ці показники значно перевершили очікування керівництва компанії та прогнози аналітиків. Цьому сприяв стійкий попит на її передові літографічні системи, особливо ті, що використовуються у виробництві мікросхем штучного інтелекту.

Сильні результати компанії за підсумками 2024 року посилили оптимізм щодо перспектив компанії на 2025 рік, про що свідчить 11-відсоткове зростання акцій ASML на торгах сьогодні. Однак запуск AI-моделі DeepSeek вніс певну невизначеність, оскільки вона використовує менше обчислювальних потужностей, ніж її конкуренти.

Результати ASML за четвертий квартал були відзначені 51,7-відсотковою валовою маржею, що перевершило очікування.

Загальний обсяг чистих продажів компанії у 2024 році сягнув 28,3 млрд євро, валовий прибуток склав 14,49 млрд євро, а чистий прибуток - 7,6 млрд євро.

Ці цифри свідчать про помітне зростання порівняно з 2023 роком, коли загальний чистий дохід становив 27,56 млрд євро, валовий прибуток - 14,14 млрд євро, а чистий прибуток - 7,84 млрд євро.

У четвертому кварталі чисті продажі систем склали 7,12 млрд євро, а послуг - 2,15 млрд євро, що сприяло високим загальним показникам.

Важливою подією четвертого кварталу стало різке збільшення чистих замовлень, які досягли 7,09 млрд євро, що значно перевищило очікування аналітиків на рівні 3,99 млрд євро. Ця цифра є значним зростанням порівняно з третім кварталом 2024 року, коли чисті замовлення становили 2,63 млрд євро.

Цей сплеск замовлень пов'язаний зі зростаючим попитом на обладнання, пов'язане зі штучним інтелектом, що позиціонує ASML як критично важливого постачальника для напівпровідникової промисловості. Генеральний директор ASML Крістоф Фуке (Christophe Fouquet) підкреслив ключову роль АІ, заявивши: «Розвиток штучного інтелекту є ключовим фактором зростання нашої галузі».

Компанія також повідомила, що чисті замовлення на EUV-системи в четвертому кварталі склали 3 млрд євро із загальних 7,1 млрд євро, що ще раз підкреслює попит на її найсучасніші технології. Однак варто зазначити, що, хоча загальний портфель замовлень є значним, він не призвів до відповідного збільшення кількості проданих нових літографічних систем. Кількість проданих нових систем зменшилася до 380 у 2024 році порівняно з 421 у 2023 році.

Виняткові показники четвертого кварталу контрастують з першим кварталом 2024 року, коли ASML зазнала суттєвого скорочення доходів і замовлень. У першому кварталі 2024 року ASML продала 70 літографічних систем, що на 54 менше, ніж за аналогічний період попереднього року, з чистими замовленнями на 3 611 нових машин порівняно з 9 186 за аналогічний період 2023 року. Хоча компанія очікує, що друга половина 2024 року буде сильнішою за першу, результати четвертого кварталу демонструють набагато сильніші показники, ніж очікувалося на початку року.

Другий квартал 2024 року також продемонстрував значне відновлення: чисті продажі склали 6,24 млрд євро, а чистий прибуток - 1,58 млрд євро. У третьому кварталі 2024 року відбулося подальше покращення: чистий дохід досяг 7,47 млрд євро, а чистий прибуток - 2,08 млрд євро. Ці цифри підкреслюють позитивну тенденцію для ASML, кульмінацією якої став рекордний четвертий квартал.

Команія очікує, що в першому кварталі 2025 року загальний обсяг продажів становитиме від 7,5 до 8,0 млрд євро, а валова маржа - від 52 до 53%. На 2025 рік ASML прогнозує загальний чистий дохід у розмірі від 30 до 35 мільярдів євро з валовою маржею від 51 до 53 відсотків. Ці цифри демонструють позитивний прогноз для компанії, що представляє собою зростання на 7-25% порівняно з показником 2024 року.

Незважаючи на оптимістичний прогноз, ASML працює на складному ринку, на який впливають геополітичні фактори. У четвертому кварталі США стали найбільшим ринком для ASML, на який припало 28% продажів. Продажі до Китаю знизилися до 27% від загального обсягу. Цей зсув в першу чергу пов'язаний з розширенням компанії TSMC в Арізоні та купівлею компанією Intel перших двох систем EUV-High NA). Це також відображає триваючу торговельну напруженість між США та Китаєм, яка впливає на експортні обмеження на сучасне обладнання для виробництва мікросхем. ASML очікує подальшого зниження продажів до 20% від загального обсягу продажів у Китаї.

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