«Минцифры» представило концепцию специального правового режима для развития ИТ-отрасли

30 сентября 2020 г., 12:25

Главной целью концепции «Дія City» заявлено создание крупнейшего в Европе глобального технологического хаба. Специальный правовой режим предполагается распространить на всю территорию Украины, а вносить законодательные изменения в функционирование зоны будет запрещено в течение 15 лет.

В рамках «Дія City» предлагается заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал по ставке 10%. Налоги на труд предусматривают 5% НДФЛ, ЕСВ в размере 22% от минимальной заработной платы и 1,5% военного сбора.

Резидентами «Дія City» смогут стать только те ИТ-компании, деятельность которых будет соответствовать специально разработанным КВЭД.

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