Бізнес може приєднатися до тестового середовища еАкциз

4 августа 2026 г., 10:25

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Запуск електронної системи простежуваності підакцизних товарів еАкцизу потребує зокрема налагодження IT-систем бізнесу. Щоб компанії підготувалися до запуску системи легше та швидше, Міністерство цифрової трансформації України із серпня розгорнуло спеціальне тестове середовище.

Це повноцінна копія продуктового середовища із тестовими даними. Інструмент дозволяє компаніям перевірити свої системи, протестувати взаємодію із державною без помилок та підготуватися до масштабного запуску без ризиків для бізнес-процесів.

Якщо компанія вже була зареєстрована в системі до 21 липня, повторно проходити реєстрацію в Sandbox не потрібно.

Тестове середовище працюватиме безперервно – як до, так і після офіційного старту еАкцизу, щоб бізнес зміг тестувати оновлення у зручному режимі.

Перехід на еАкциз потрібен для усунення тіньових схем, людського фактора та прозорий обіг підакцизних товарів.

Проєкт еАкциз впроваджується Мінцифрою спільно з Мінфіном та Державною податковою службою. Заходи з підтримки впровадження еАкциз здійснюються в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа. Офлайн-застосунки та вебсайт еАкциз розроблено в межах Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

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