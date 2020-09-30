Lenovo ThinkPad X1 Fold со складывающимся экраном уже можно заказать

30 сентября 2020 г., 11:40

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Компания Lenovo в начале года анонсировала выход устройства нестандартного формата — ThinkPad X1 Fold.

Этот ноутбук оснащен гибким экраном, который позволяет его складывать пополам и использовать при необходимости как планшет.



И вот на днях компания объявила о доступности к заказу ThinkPad X1 Fold на рынке США, где его цена составит 2499 долл.

ThinkPad X1 Fold оснащается OLED-дисплеем с диагональю 13,3 дюймов, который имеет соотношение сторон 4:3 и разрешение QXGA (2048 × 1536). Экран поддерживает 95% охват-DCI-P3, технологию Dolby Vision.

Этот ноутбук оснащается чипом Intel Core i5 (Lakefield), имеет на борту 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X, 4267 МГц) и накопитель до 1 ТБ. Также на борту камера 5 Мп.



В ThinkPad X1 Fold встроена поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также по заявлению производителя - 5G. На борту два порта USB 3.2 Type-C Gen2.

Как отмечается, устройство оснащено аккумулятором емкостью 50 Вт\ч, которая позволяет работать в штатном режиме без дополнительной зарядки до 8,5 часов (просмотр видео до 10,4 часов). Ноутбук поставляется с компактным зарядным устройством USB Type-C мощностью 65 Вт.



Габариты ноутбука в развернутом 299.4 x 236.0 x 11.5 мм, а в сложенном - 158.2 x 236.0 x 27.8 мм. Масса устройства - 999 г.

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