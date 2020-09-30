Блоки питания FSP Hydro PTM PRO 80 Plus Platinum имеют водоотталкивающее покрытие

30 сентября 2020 г., 13:05

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Компания FSP анонсировала серию источников FSP Hydro PTM PRO, которые доступны в вариантах от 650 до 1200 Вт и нацелены на компьютеры от среднего уровня до мощных рабочих станций, в том числе оснащённых новейшими видеокартами Nvidia RTX 3000, что позволяет раскрыть весь потенциал оборудования, оставаясь тихими в работе.

Созданная на промышленном опыте, серия FSP Hyper PTM PRO рассчитана на долговечность даже в суровых условиях, обеспечивая пользователям надежную и длительную работу в течении многих обновлений ПК. Снаружи источник имеет конформное покрытие «Off-Wet», а печатные платы внутри покрыты тремя слоями. Вместе это защищает блок питания от таких опасностей, как пыль, пятна, даже при относительной влажности <95%.

Блоки питания серии Hydro PTM PRO оснащены японскими электролитическими конденсаторами, рассчитанными на температуры до 105ºC. Между материнской и дочерней платами установлены медные разделители для повышения эффективности конверсии мощности. Это позволяет строго регулировать напряжение и выдавать выходной вольтаж с отклонением +/- 1%.

Конструкция блоков питания серии Hydro PTM PRO позволяет подавать всю мощность по единой 12-вольтной линии, что подходит для новых видеокарт Nvidia серии RTX 3000, которым требуется до 350 Вт на пике работы. Вместе с тем отдельная независимая линия 5Vsb может выдавать до 3А для питания различных устройств или быстрой зарядки смартфона даже при выключенном компьютере.

Фирменная система рассеивания отводит тепло от 12-вольтной линии по всему корпусу, создавая более эффективное охлаждение блока питания. Большой вентилятор работает на гидродинамическом подшипнике, что снижает уровень шума и продлевает срок службы изделия, а на задней панели расположен переключатель для перехода в полупассивный режим, в котором запуск вентилятора осуществляется при нагрузке свыше 30%.

Блоки питания Hydro PTM PRO соответствуют стандарту 80 Plus Platinum, что гарантирует КПД до 92%. В конструкции БП использована единая 12-вольтная линия с модулем DC-DC с защитой от сверхтоков, повышенного напряжения, и перегрева, обеспечивая безопасность системы и стабильность работы.



Модульная конструкция упрощает установку и позволяет использовать минимальное количество кабелей, необходимых для сборки ПК. Плоские ленточные кабели упрощают их укладку в корпусе и экономят внутреннее пространство, повышая эффективность охлаждающих потоков. Модели мощностью 850, 1000 и 1200 Вт оснащены тремя коннекторами CPU (8+4-pin EPS) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к компьютерам класса High-End и материнским платам серверного уровня. Сменные боковые стикеры дают возможность подобрать цвет под любую сборку.



Блоки питания Hydro PTM PRO отвечают требованиям стандартов электропитания ATX12V v2.4 и EPS12V v2.92 и поддерживают платформы Intel PC последнего поколения.

Соответствие IEC 62368 обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Компания FSP Group обновила большинство блоков питания, в том числе Hydro PTM PRO, до новейших стандартов согласно требованиям законодательства.



Сообщается, что новые блоки питания FSP Hydro PTM PRO доступны по всему миру.

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