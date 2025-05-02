Microsoft встановлює безпарольний вхід за замовчуванням для нових облікових записів

2 мая 2025 г., 17:25

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Через рік після того, як Microsoft оголосила про підтримку ключів-паролів для споживчих облікових записів, технологічний гігант оголосив про серйозну зміну, яка змусить людей, що реєструють нові облікові записи, використовувати цей стійкий до фішингу метод аутентифікації за замовчуванням.



«Абсолютно нові облікові записи Microsoft тепер будуть «безпарольними за замовчуванням», - заявили представники Microsoft Джой Чик (Joy Chik) і Васу Джаккал (Vasu Jakkal). У нових користувачів буде кілька варіантів входу в обліковий запис без пароля, і їм ніколи не доведеться вводити пароль. Наявні користувачі можуть зайти в налаштування облікового запису і видалити свій пароль».



Виробник Windows повідомив, що було також спрощено процес входу в систему і реєстрації користувачів, віддавши перевагу безпарольним методам. Крім того, процес входу в систему тепер автоматично визначає найкращий доступний метод в обліковому записі користувача і встановлює його за замовчуванням.



Наприклад, якщо в обліковому записі є можливість входу за допомогою пароля і «одноразового коду», користувачеві буде запропоновано увійти за допомогою одноразового коду, а не пароля. Після входу в систему користувачеві буде запропоновано встановити ключ доступу для оптимального захисту.



Останній крок Microsoft, поряд з аналогічними рішеннями Apple, Google, Amazon та інших компаній, ухваленими останніми роками, являє собою неухильний рух до безпарольного майбутнього. Оскільки кібератаки на основі паролів, як і раніше, є прибутковим вектором початкового доступу для зловмисників, впровадження ключів-паролів - важливий крок у забезпеченні безпеки облікових записів.



У вересні 2023 року Microsoft розгорнула підтримку пропусків у Windows 11, приблизно в той самий час, коли Google зробила пропуски методом входу за замовчуванням для всіх користувачів по всьому світу. А минулого року компанія оновила Windows Hello, щоб забезпечити підтримку цієї технології.



Ключі-паролі пропонують більш безпечний спосіб входу на вебсайти та в додатки, усуваючи необхідність у паролях. Підтримувані альянсом Fast Identity Online (FIDO), пропускні ключі спираються на методи криптографії з відкритим і закритим ключем для аутентифікації користувачів.



Таким чином, коли користувач реєструється в онлайн-сервісі, його клієнтський пристрій (наприклад, телефон або ПК) генерує нову пару ключів. Закритий ключ надійно зберігається на пристрої користувача, а відкритий ключ реєструється в сервісі.



Під час входу в систему клієнтський пристрій використовує закритий ключ для підпису виклику після того, як власник пристрою підтвердить автентичність за допомогою біометричних даних (наприклад, розпізнавання обличчя або відбитка пальця).



У жовтні 2024 року FIDO Alliance заявив, що працює із зацікавленими сторонами над тим, щоб полегшити експорт перепусток та інших облікових даних через різних постачальників і поліпшити взаємодію постачальників облікових даних. Станом на грудень минулого року понад 15 млрд облікових записів користувачів можуть входити в систему за допомогою ключів замість паролів.



Минулого місяця відкрита галузева асоціація також створила робочу групу Payments Working Group (PWG) для визначення і просування рішень FIDO для платіжних систем.



Передбачається, що PWG «виявлятиме й оцінюватиме наявні та нові рішення для розв'язання завдань автентифікації платежів» і розроблятиме «рекомендації щодо використання ключів-паролів та/або пропонованих рішень FIDO разом з наявними платіжними технологіями».

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