Bitcoin демонструє найгіршу динаміку з лютого

5 июня 2026 г., 11:45

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Перший тиждень червня став для першої криптовалюти найважчим періодом за останні кілька місяців через масштабний відтік ліквідності в інші класи активів. Як повідомляє видання CNBC, курс флагманського токена впав на 13%, демонструючи найгіршу тижневу динаміку з лютого поточного року.

Головним чинником тиску стала тривала негативна тенденція в секторі спотових біржових фондів. Американські Bitcoin-ETF зафіксували тринадцятиденну серію чистого відтоку капіталу поспіль, що стало найдовшим подібним треком в історії цих фінансових інструментів. Внаслідок цього сукупний обсяг активів під управлінням фондів скоротився до 82,8 млрд дол. порівняно з піковим показником у 107,8 млрд дол., зафіксованим у середині травня.

Аналітик банку Citi Алекс Сондерс (Alex Saunders) підкреслив, що рух капіталу через ETF залишається ключовим фактором ціноутворення криптовалюти, оскільки він пояснює близько 45% варіації її тижневої прибутковості. Додатковим негативним чинником виступає невизначеність у регуляторному полі США. Надія на швидке ухвалення законопроєкту про структуру крипторинку, відомого як Clarity Act, поступово згасає. Законодавці не мають консенсусу щодо ключових положень документа, а пріоритети Конгресу зміщуються на інші сфери, що змушує інвесторів знижувати капіталізацію своїх ризикових позицій у цифрових активах.

Безпосереднім тригером хвилі розпродажів на початку тижня стало несподіване корпоративне розкриття інформації від компанії Strategy (бувша Microstrategy). Організація повідомила про продаж 32 BTC на загальну суму близько 2,5 млн дол. для виконання зобов'язань із виплати дивідендів за привілейованими акціями. Хоча ця транзакція становила менше 0,004% від усього портфеля компанії і була технічно обґрунтованою, сам факт продажу похитнув віру ринку в незмінність стратегії накопичення Майкла Сейлора (Michael Saylor). Це спровокувало масштабну паніку серед трейдерів, які використовували кредитне плече і ставили на зростання вартості, та призвело до каскадної примусової ліквідації довгих позицій на профільних біржах на суму 594 млн дол. протягом однієї доби.

Поточне падіння відбувається на тлі тривалого розриву зв'язку активу з його традиційними ринковими концепціями. Криптовалюта більше не демонструє властивостей цифрового золота під час геополітичної нестабільності, не захищає від інфляційних процесів і навіть припинила корелювати з технологічними акціями з високим коефіцієнтом бета. Тим часом традиційний фондовий ринок оновлює історичні максимуми. Спекулятивний капітал масово перетікає в сектор напівпровідників та компанії, пов'язані з розвитком AI-інфраструктури, де акції лідерів індустрії подвоїлися в ціні. Також фокус уваги великих гравців змістився на приватні розміщення акцій таких гігантів, як SpaceX та Anthropic.

Подальші перспективи стабілізації курсу багато в чому залежатимуть від звіту компанії Strategy, який очікується на початку наступного тижня. Як зазначив аналітик Standard Chartered Джефф Кендрік (Geoff Kendrick), під час попереднього прецеденту продажу монет компанія повернулася на ринок як агресивний покупець уже за два дні. Якщо історія повториться і зафіксований звіт покаже активний викуп активу в обсягах, що суттєво перевищують початковий продаж, це зможе заспокоїти інвесторів. Проте експерти компанії Wolfe Research попереджають, що в межах стандартного чотирирічного циклу ведмежий тренд може затягнутися, а формування остаточного дна прогнозується наприкінці жовтня на рівнях нижче 40 000 доларів за монету.

Поточна криза ліквідності висвітлює фундаментальну проблему позиціонування першої криптовалюти в інституційному портфелі. Отримавши доступ до традиційного капіталу через інструменти ETF, актив став заручником класичних законів альтернативних інвестицій. Коли на ринку з'являється технологічний сектор із набагато вищою швидкістю генерації прибутку, як це відбувається зараз навколо напівпровідникових фабрик та інфраструктури AI, венчурні інвестори без вагань виводять кошти з пасивних цифрових сейфів на користь продуктивного капіталу.

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