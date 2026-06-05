Фінляндія надасть майже 1 млрд грн на розвиток розподіленої газової генерації

5 июня 2026 г., 10:25

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про спрямування майже 939 млн грн фінансування в межах співпраці з Фінляндією на розвиток розподіленої генерації в Україні.

Йдеться про кошти, залучені відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки, підписаної у листопаді 2024 року. Вона передбачає кредитне фінансування через Фінсько-український інвестиційний фонд різних проєктів з відновлення та зміцнення нашої країни.

Згідно з рішенням Уряду частина цих коштів буде перерозподілена на нову бюджетну програму з підтримки критично-необхідної розподіленої генерації в Україні.

Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, за рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти «Укрнафти», яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку. Ідеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині, до 20 МВт на Львівщині.

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