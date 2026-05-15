OpenAI запускає мобільну версію Codex для керування розробкою зі смартфона

Компанія OpenAI представила нову можливість для взаємодії з платформою Codex, яка тепер стала доступною у мобільному застосунку ChatGPT.

Як повідомляється, розробники отримали змогу керувати робочими процесами безпосередньо зі смартфонів на базі iOS та Android. Це оновлення дозволяє залишатися на зв'язку з активними сесіями Codex, які запущені на ноутбуках, серверах Mac mini або у керованих віддалених середовищах. Застосунок завантажує актуальний стан робочого оточення в реальному часі, забезпечуючи безперервну роботу з потоками схвалень та контекстом проєктів.

Мобільний досвід Codex не обмежується лише дистанційним спостереженням. Користувачі можуть переглядати вихідні дані, затверджувати команди, змінювати моделі або ініціювати нові робочі цикли. При цьому всі файли та облікові дані залишаються на основній машині, де функціонує AI. Для забезпечення зв'язку використовується захищений шар ретрансляції, який дозволяє довіреним пристроям взаємодіяти між собою без прямої публікації робочих станцій у мережі інтернет. На смартфон у реальному часі надходять скріншоти, дані терміналів та результати тестів.

Новий інструментарій орієнтований на підтримку ритму роботи з автономними агентами, які виконують тривалі завдання. Завдяки мобільному доступу розробники можуть оперативно відповідати на запитання системи, розблоковувати процеси під час поїздок або готувати стислі звіти за результатами аналізу помилок. Компанія зазначає, що понад 4 млн людей використовують Codex щотижня, і можливість швидкого втручання в роботу AI дозволяє уникати непотрібних переробок. Це допомагає Codex робити прогрес із правильним контекстом навіть тоді, коли користувач не знаходиться за комп'ютером.

Для корпоративного сектору OpenAI оголосила про загальну доступність Remote SSH, що дозволяє Codex підключатися до керованих середовищ розробки із затвердженими політиками безпеки. Також впроваджено програмні токени доступу для конвеєрів CI та функцію Hooks для сканування запитів на наявність секретів. Окремо виділено підтримку стандартів HIPAA для робочих просторів Enterprise, що дозволяє медичним організаціям безпечно використовувати AI у локальних середовищах через CLI, IDE або мобільний застосунок.

Попередній перегляд Codex у мобільному застосунку вже розгортається для користувачів усіх тарифних планів, включаючи Free та Go. Наразі підтримується з'єднання з десктопним застосунком на базі macOS, а підтримка для Windows очікується найближчим часом. Компанія планує і надалі розширювати можливості автоматизації та індивідуального налаштування Codex для командного масштабування, роблячи процес розробки максимально незалежним від фізичного перебування на робочому місці.

