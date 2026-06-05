Foxconn почне виробляти сервери за замовленням Intel

5 июня 2026 г., 17:25

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Тайванська компанія Foxconn офіційно оголосила про укладення стратегічного партнерства з американським виробником напівпровідників Intel для спільної розробки та розгортання інфраструктури AI наступного покоління та інтелектуальних обчислювальних платформ.





Як повідомляє Reuters, цей крок спрямований на задоволення стрімко зростаючого світового попиту на високопродуктивні обчислювальні системи. У своїй офіційній заяві Foxconn, яка є найбільшим у світі контрактним виробником електроніки, зазначила, що майбутнє партнерство дозволить об'єднати передові технології мікрочіпів Intel із багаторічним досвідом тайванського гіганта у сферах прецизійного виробництва та побудови складних інтегрованих систем.





У межах технологічного альянсу партнери планують зосередитися на проектуванні та випуску обладнання для сучасних дата-центрів. Мова йде про створення високоефективних серверних стійок, що працюватимуть на базі новітніх центральних процесорів Intel Xeon, а також спеціалізованих AI-прискорювачів. Важливими напрямками спільної інженерної діяльності стануть розробка технологій високошвидкісного міжкомпонентного з'єднання, створення інноваційних рішень для рідинного та повітряного охолодження платформ, а також підвищення загальних показників енергоефективності обчислювальних систем під час екстремальних навантажень.





Окрім традиційних хмарних інфраструктур і великих дата-центрів, Foxconn та Intel планують спільно розвивати напрямок периферійних AI-систем для ширшого комерційного застосування. Розроблені рішення будуть адаптовані для використання безпосередньо на автоматизованих промислових підприємствах, у системах управління розумними містами та у програмованій робототехніці. «Наша співпраця з Intel об'єднає сильні сторони обох компаній в обчислювальних платформах, системній інтеграції та можливостях глобального ланцюжка поставок», як зазначив у офіційній заяві голова та головний виконавчий директор Foxconn Янг Ліу (Young Liu).





Додатково гіганти індустрії оголосили про намір вивчити можливості співпраці у сфері створення кастомних чипів під конкретні потреби великих замовників, а також розробки специфічних рішень для глибокої системної інтеграції апаратного софту. На момент публікації матеріалу представники Foxconn та Intel утрималися від розкриття будь-яких деталей щодо загальної фінансової вартості укладеної угоди, не назвали перших потенційних клієнтів, які тестуватимуть нове обладнання, а також не надали точних часових термінів виходу перших готових систем на комерційний ринок.





Для компанії Intel альянс із Foxconn є критично важливим оборонним та наступальним кроком у спробі повернути втрачені позиції на ринку апаратного забезпечення для штучного інтелекту, де зараз майже безроздільно домінує NVIDIA. Головна проблема Intel полягала не лише у швидкості розробки архітектур, а й у відсутності масштабних, оптимізованих під ключ готових рішень для гіперскейлерів. Співпраця з найбільшим у світі збирачем серверного обладнання та електроніки дає Intel прямий доступ до глобальних каналів збуту та дозволяє пропонувати великим технологічним компаніям не просто окремі процесори Xeon, а повністю інтегровані, енергоефективні серверні архітектури з готовими системами охолодження.





Для Foxconn ця угода є стратегічною диверсифікацією та спробою закріпити за собою статус незамінного виробничого хребта для AI-інфраструктури, незалежно від того, яка саме архітектура чіпів переможе у довгостроковій перспективі. Ризиком для обох сторін залишається відсутність конкретики щодо кастомних процесорів та чітких термінів виходу продуктів на ринок, що може свідчити про ранню стадію інтеграції технологічних процесів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI