Вийшла нова версія української мовної моделі MamayLM та чат-бот

5 июня 2026 г., 13:35

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Інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту INSAIT (Софія, Болгарія) оголосив про масштабне оновлення своєї лінійки великих мовних моделей, орієнтованих на український сегмент, та презентував серію MamayLM v2.0. Новий реліз розроблено на базі архітектури Gemma 3 від компанії Google. Проєкт створюється дослідниками у співпраці з ETH Zurich і належить до числа відкритих моделей, які можуть використовуватися як основа для локальних та корпоративних AI-рішень.

За даними розробників, модель навчалася на значному масиві україномовних та англомовних даних із застосуванням механізмів додаткового донавчання й інструкційного налаштування. MamayLM v2 отримала покращення якості роботи з українською мовою, виконання інструкцій та генерації текстів для прикладних сценаріїв використання. Оновлення також спрямовані на підвищення точності відповідей і стабільності роботи моделі під час виконання професійних завдань.

Однією з ключових особливостей проєкту залишається можливість локального розгортання. Для організацій, які працюють із конфіденційними даними або мають регуляторні обмеження щодо їхньої обробки, це дає альтернативу використанню публічних хмарних сервісів штучного інтелекту. Модель може бути інтегрована у внутрішні системи підтримки користувачів, корпоративні бази знань, сервіси пошуку інформації, документообіг та інші бізнес-процеси.

Розробники також наголошують на ефективному використанні обчислювальних ресурсів. Це спрощує впровадження моделі у власній інфраструктурі підприємств і потенційно знижує вимоги до апаратного забезпечення порівняно з великими комерційними рішеннями.

Одночасно з релізом моделей розробники запустили Mamay AI – публічний безкоштовний AI-чат, який працює на базі суверенного AI-стеку інституту INSAIT. Вебплатформа підтримує роботу з текстом, зображеннями та аудіо, має інтегрований пошук в інтернеті для верифікації актуальних фактів, а також спеціальний режим міркування (reasoning) для послідовного розв'язання аналітичних завдань. Проєкт MamayLM продовжує розвиватися за відкритою моделлю: попередні версії системи вже зафіксували понад 54 тис. завантажень з репозиторію Hugging Face, що підтверджує високий запит ринку на локалізовані інструменти автоматизації.

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