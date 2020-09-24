Microsoft Power Platform. Интеграция промышленных бизнес-систем без кода - 28.09 в 14-00! 

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Технологическое будущее уже наступило!
Сегодня каждый сотрудник и руководитель внутри организации с помощью инновационных продуктов может:
• анализировать входящие данные, делать выводы и делиться ими с коллегами,
• трансформировать идеи в решения и создавать приложения для выполнения задач,
• повышать производительность и успевать больше, автоматизируя рабочие процессы,
• создавать чат-ботов и общаться с клиентами и коллегами на одном языке.
И все это без навыков программирования!
28 сентября на воркшопе «Microsoft Power Platform. Интеграция промышленных бизнес-систем без кода» эксперты SMART business расскажут и продемонстрируют, как самостоятельно создавать приложения для автоматизации бизнес-процессов без кода, разработчиков и финансовых инвестиций.
Акцентируя внимание на технических возможностях платформы, за время воркшопа спикеры создадут бизнес-приложение на базе Microsoft Power Platform с нуля и интегрируют его с онлайн-системой документооборота.
Регистрируйтесь и присоединяйтесь к воркшопу, чтобы узнать, как своими силами, быстро и с минимальными вложениями автоматизировать бизнес-процессы компании.
28 сентября, 14:00.
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