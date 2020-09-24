Microsoft Power Platform. Интеграция промышленных бизнес-систем без кода - 28.09 в 14-00! 

24 сентября 2020 г., 21:25

0

Tweet

Технологическое будущее уже наступило!

Сегодня каждый сотрудник и руководитель внутри организации с помощью инновационных продуктов может:

• анализировать входящие данные, делать выводы и делиться ими с коллегами,

• трансформировать идеи в решения и создавать приложения для выполнения задач,

• повышать производительность и успевать больше, автоматизируя рабочие процессы,

• создавать чат-ботов и общаться с клиентами и коллегами на одном языке.



И все это без навыков программирования!



28 сентября на воркшопе «Microsoft Power Platform. Интеграция промышленных бизнес-систем без кода» эксперты SMART business расскажут и продемонстрируют, как самостоятельно создавать приложения для автоматизации бизнес-процессов без кода, разработчиков и финансовых инвестиций.



Акцентируя внимание на технических возможностях платформы, за время воркшопа спикеры создадут бизнес-приложение на базе Microsoft Power Platform с нуля и интегрируют его с онлайн-системой документооборота.



Регистрируйтесь и присоединяйтесь к воркшопу, чтобы узнать, как своими силами, быстро и с минимальными вложениями автоматизировать бизнес-процессы компании.



28 сентября, 14:00.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet