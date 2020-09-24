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Microsoft Power Platform. Интеграция промышленных бизнес-систем без кода - 28.09 в 14-00! 

24 сентября 2020 г., 21:25
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Microsoft Power Platform. Интеграция промышленных бизнес-систем без кода - 28.09 в 14-00!

Технологическое будущее уже наступило!

Сегодня каждый сотрудник и руководитель внутри организации с помощью инновационных продуктов может:
    • анализировать входящие данные, делать выводы и делиться ими с коллегами,
    • трансформировать идеи в решения и создавать приложения для выполнения задач,
    • повышать производительность и успевать больше, автоматизируя рабочие процессы,
    • создавать чат-ботов и общаться с клиентами и коллегами на одном языке.

И все это без навыков программирования!

28 сентября на воркшопе «Microsoft Power Platform. Интеграция промышленных бизнес-систем без кода» эксперты SMART business расскажут и продемонстрируют, как самостоятельно создавать приложения для автоматизации бизнес-процессов без кода, разработчиков и финансовых инвестиций.

Акцентируя внимание на технических возможностях платформы, за время воркшопа спикеры создадут бизнес-приложение на базе Microsoft Power Platform с нуля и интегрируют его с онлайн-системой документооборота.

Регистрируйтесь и присоединяйтесь к воркшопу, чтобы узнать, как своими силами, быстро и с минимальными вложениями автоматизировать бизнес-процессы компании.

28 сентября, 14:00.

 


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