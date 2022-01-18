Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 млрд долл.

18 января 2022 г., 15:55

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Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard, одного из крупнейших разработчиков игр и издателя интерактивного развлекательного контента.



Как сообщается, запланированное приобретение включает в себя такие культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King, как «Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» и «Candy Crush».



Отмечается, что это приобретение ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке и предоставит строительные блоки для метавселенной.



Activision Blizzard будет куплена по цене 95,00 долларов за акцию в рамках полностью денежной сделки на сумму 68,7 млрд долл., включая чистые денежные средства Activision Blizzard.



Компания Activision Blizzard располагает студиями по всему миру, в которых работает около 10 тыс. сотрудников.



Бобби Котик (Bobby Kotick) продолжит работу в качестве генерального директора Activision Blizzard, он и его команда продолжат дальнейшее укрепление культуры компании и ускорение роста бизнеса. После закрытия сделки бизнес Activision Blizzard будет подчиняться Филу Спенсеру (Phil Spencer), генеральному директору Microsoft Gaming.



«Сегодня игры — это самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах, и они будут играть ключевую роль в развитии метавселенной, — заявил Сатья Наделла (Satya Nadella), председатель и главный исполнительный директор Microsoft. - «Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, сообщество и облачные технологии, чтобы открыть новую эру игр, которая ставит игроков и создателей на первое место, делает игры безопасными, инклюзивными и доступными для всех».



«Более 30 лет наши невероятно талантливые команды создавали одни из самых успешных игр, - отметил Бобби Котик, генеральный директор Activision Blizzard. «Сочетание талантов мирового уровня Activision Blizzard и выдающихся франшиз с технологиями Microsoft, распространением, доступом к талантам, амбициозным видением и общей приверженностью играм и инклюзивности поможет обеспечить наш дальнейший успех в отрасли с растущей конкуренцией».



Мобильные устройства — это крупнейший сегмент игр: почти 95% всех игроков во всем мире играют на этих платформах. Microsoft и Activision Blizzard намерены дать игрокам возможность наслаждаться самыми захватывающими франшизами, такими как «Halo» и «Warcraft», практически в любом месте. Благодаря таким играм, как Candy Crush, мобильный бизнес Activision Blizzard предоставит значительное присутствие и возможности для Microsoft в этом быстрорастущем сегменте.



Это приобретение также укрепит портфолио Microsoft Game Pass за счет планов по запуску игр Activision Blizzard в Game Pass, который достиг нового рубежа в более чем 25 миллионов подписчиков. Подчеркивается, что благодаря почти 400 миллионам активных игроков Activision Blizzard в 190 странах и франшизам стоимостью три миллиарда долларов это приобретение сделает Game Pass одной из самых привлекательных и разнообразных линеек игрового контента в отрасли. После закрытия сделки Microsoft будет иметь 30 внутренних студий разработки игр, а также дополнительные возможности для публикации и развития киберспорта.



Сделка подлежит обычным условиям закрытия, завершению проверки регулирующими органами и одобрению акционеров Activision Blizzard. Ожидается, что она будет закрыта в 2023 финансовом году. Сделка уже была одобрена советами директоров как Microsoft, так и Activision Blizzard.

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