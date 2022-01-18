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JBL презентує нову серію бездротових TWS-навушників Wave

18 января 2022 г., 15:15
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Офіційний дистриб'ютор JBL в Україні «Карма Діджітал» анонсувала нову лінійку бездротових навушників — Wave.

Як повідомляється, JBL Wave — це серія доступних і легких в користуванні TWS-навушників для щоденного користування. Наразі в лінійці планується три моделі, першою з них стала JBL Wave 100 TWS.

Wave 100 мають принципову різницю в дизайні від інших класичних бездротових моделей: в зарядному боксі новинки відсутня верхня кришка. «Pocket-friendly»-бокс розроблено спеціально для більш зручного використання та швидкого доступу до навушників і дає можливість не витягати коробку з кишені для початку роботи.

Кожен навушник має один 8-міліметровий динамік з фірмовою технологією звуку JBL Deep Bass Sound, що дає глибокі та насичені баси. Пристрій дозволяє здійснювати дзвінки в режимі «хендс-фрі», також є можливість керування навушниками через  голосовий помічник.  

Загальна вага пристрою 46,3 грама, з яких 36,1 г складає сам зарядний бокс і по 5,1 г — навушники. Для підключення до джерел сигналу використовується версія Bluetooth 5.0. 
Автономний час роботи JBL Wave 100 TWS складає до 20 годин, з них 5 годин забезпечує заряд самих навушників і ще 15 годин запасу дає зарядний бокс. JBL Wave 100 TWS має можливість використовувати і кожен навушник окремо, поки інший знаходиться на зарядці, таким чином можна збільшити час використання навушників.

В Україні навушники будуть доступні з 27 січня в усіх офіційних дилерів в двох  кольорах — чорному та айворі. Базова ціна на JBL Wave 100 складає 1199 грн.

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