Интеграция с AWS, Azure и Google даёт NetApp явное конкурентное преимущество

18 января 2022 г., 16:35

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В интервью, данном Джейсону Адеру (Jason Ader), финансовому аналитику из William Blair, исполнительный виде-президент NetApp Энтони Лай (Antony Lye) заявил, что глубокая интеграция в пользовательские консоли трёх крупнейших провайдеров облачных сервисов ставит технологии его компании особняком от любых предложений конкурентов. Говоря это он имел в виду соглашения уровня OEM, позволяющие AWS, Azure и Google продавать как услугу ПО NetApp ONTAP для управления файлами и блочными данными.



В этих трёх публичных облаках ONTAP предлагается как самоуправляемый сервис Cloud Volumes ONTAP на соответствующих торговых площадках. Кроме того, решение NetApp доступно через услуги, которые продают и поддерживают сами облачные провайдеры:

Amazon FSx для NetApp ONTAP на оборудовании AWS;

Azure NetApp Files – использует оборудование NetApp, которое базируется в 35 региональных датацентрах Microsoft Azure;

Cloud Volumes Service для Google Cloud – на аппаратном обеспечении Google.



Клиенты Azure NetApp Files (ANF) обычно используют SAP, приложения на основе VMware, приложения VDU и устаревшие приложения RDBMS. SAP сертифицировала ANF, так что «NetApp может предлагать резервные копии, моментальные снимки и клоны в контексте самого приложения».



Amazon FSx для NetApp ONTAP, по словам Лая, потребовалось два с половиной года, чтобы встать на ноги, но на данный момент это один из самых быстрорастущих сервисов AWS: 60 % клиентов FSx для ONTAP приходят на NetApp впервые. А поскольку FSx связан с консолью AWS, NetApp смогла обеспечить нативную интеграцию с популярными сервисами Amazon, такими как S3, AKS, Lambda, Aurora, Redshift и SageMaker.



NetApp также предоставляет набор услуг CloudOps (Spot by NetApp), охватывающих DevOps, FinOps и SecOps (разработка, расходы и безопасность) на основе пяти приобретенных ею продуктов; Spot, CloudHawk, CloudJumper, Data Mechanics и CloudCheckr.



Cloud Insights, облачные экземпляры ПО OnCommand Insight компания продает как напрямую клиентам, так и через три упомянутые торговых площадки. Это предложение, призванное помочь с «управлением ресурсами хранения, мониторингом и безопасностью», распространяется на локальные, гибридные и публичные облачные сценарии, поддерживает устаревшие и облачные приложения.



С точки зрения Адера, ни один конкурент не имеет таких возможностей, как NetApp, для предоставления гибридных облачных хранилищ и услуг данных. В обозримом будущем аналитик не видит угрозы лидерству NetApp, доходы которой, связанные с публичными облаками, по его прогнозам должны неуклонно расти.

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