Microsoft отримала місце в раді директорів OpenAI, але без права голосу

1 декабря 2023 г., 9:35

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Microsoft отримає місце в раді директорів OpenAI без права голосу, оголосила компанія в середу.



Як повідомляє CNBC, цей крок знімає деякі питання щодо інтересу Microsoft до стартапу після бурхливого місяця, коли було звільнено контролюючу некомерційну раду компанії, а потім знову прийнято на роботу генерального директора Сема Альтмана (Sam Altman).



Перспективи OpenAI тісно пов’язані з Microsoft відтоді, як софтверний гігант інвестував в OpenAI 13 мільярдів доларів і інтегрував моделі штучного інтелекту в Office та інші програми. Раніше Microsoft не мала офіційного представництва в раді директорів, яка контролювала стартап, із за чого їй було дуже несподівано отримати сповіщення про звільнення Альтмана.



«Ми зробили правильний вибір щодо партнерства з Microsoft, і я радий, що наша нова рада директорів буде включати їх в якості спостерігача без права голосу», - сказав Альтман в записці для співробітників, розміщеній на сайті OpenAI.



Альтман похвалив команду і сказав, що OpenAI не втратила жодного співробітника під час потрясінь. «Тепер, коли ми пройшли через все це, ми не втратили жодного співробітника. Ви твердо стояли один за одного, цю компанію і нашу місію», - написав він.



У своїй записці Альтман повідомив, що рада директорів, до якої увійшли колишній генеральний директор Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor), колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс (Larry Summers) та генеральний директор Quora Адам Д’Анджело (Adam D’Angelo), сформує нову раду директорів компанії.



Міра Мураті (Mira Murati), яка була технічним директором OpenAI і ненадовго призначена тимчасовим виконавчим директором на початку цього місяця, знову стала технічним директором компанії, а Грег Брокман (Greg Brockman) повернувся на посаду президента OpenAI.



Тейлор, який очолить нову раду директорів, сказав у повідомленні, розміщеному на сайті OpenAI, що він зосередився на «зміцненні корпоративного управління OpenAI». Він зазначив, що покине раду директорів після того, як вона буде повністю укомплектована і компанія стабілізується.



Представник Microsoft відмовився назвати особу, яка приєднається до засідань ради директорів OpenAI.



Більшість членів правління, включаючи співзасновника і головного наукового співробітника Іллю Суцкевера, які працювали на момент звільнення Альтмана, покинули правління, за винятком Д’Анджело.



Причини звільнення Альтмана залишаються незрозумілими. Хоча рада директорів посилається на відсутність прозорості, фактором могли бути проблеми з так званою безпекою AI і дебати про те, чи повинна компанія сповільнити розробку потужного AI, який вона називає AGI.



Хелен Тонер (Helen Toner), яка була членом правління OpenAI з 2021 року, подала у відставку в середу.

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