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Autodesk приобрела Upchain

16 апреля 2021 г., 17:25
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Autodesk приобрела Upchain

Компания Autodesk официально объявила о приобретении Upchain, разработчика программного обеспечения для управления жизненным циклом продуктов (PLM) и управления данными продуктов (PDM) для промышленного сегмента. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Согласно заявлению Autodesk, традиционные процессы управления данными в сегменте производства становятся все менее эффективны, а разработки Upchain помогают решать и предотвращать такие проблемы, как потеря данных и остановка рабочих процессов.

Руководство Autodesk рассматривает данное приобретение как способ преодолеть разрыв между данными и процессами в производственном сегменте, оно поможет компании обеспечить большую интеграцию имеющихся технологий.

«Устойчивость развития и взаимодействие никогда не были так важны для производственных отраслей, поскольку сегодня им приходится сталкиваются с возрастающей сложностью разработки новых продуктов», заявил генеральный директор Autodesk Эндрю Анагност (Andrew Anagnost). «Мы стремимся решить эти задачи, предлагая наиболее надежную платформу для сквозного проектирования и производства из облака. Интегрируя Upchain с нашими существующими предложениями, клиенты Autodesk смогут легко перемещать данные и получат новые возможности для генерирования и использования новых идей, которые могут привести к новым продуктам и успеху в бизнесе", подытожил он.

Autodesk заявила, что планирует сохранить подход Upchain к работе с открытыми данными и поддержка интеграции с другими системами САПР, обычно используемыми в промышленности, будет продолжена.

Стоит отметить, что с 2017 года Autodesk приобрела ряд компаний - Assemble, BuildingConnected, PlanGrid, Pype и Spacemaker — потратив на это  более 2,4 млрд долл. В феврале компания объявила о покупке Innovyze, поставщика инструментов моделирования  инфраструктуры водоснабжения, за 1 млрд долл., что стало крупнейшим приобретением в истории Autodesk.

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