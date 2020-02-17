Microsoft обновила Bluetooth-клавиатуру и эргономичную мышь

17 февраля 2020 г., 12:05

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Компания Microsoft представляет новую Bluetooth-клавиатуру и мышь.

Как отмечается стильный минималистичный дизайн клавиатуры в сочетании с низкопрофильными бесшумными клавишами идеально впишется в любое пространство, будь то офис или дом. Подключение к ПК или ноутбуку осуществляется по энергоэффективному протоколу Bluetooth Low Energy версий 4.x/5.0, благодаря чему клавиатура может проработать до 36 месяцев от одного комплекта батареек (две батарейки типоразмера ААА входят в комплект поставки). Процесс подключения клавиатуры к компьютеру стал еще проще благодаря использованию функции Swift Pair.

Microsoft Bluetooth Keyboard оснащается кнопками для быстрого доступа к продуктам Office 365, а также для управления мультимедиа с возможностью их переназначения.

Как сообщается, Microsoft Ergonomic Mouse обладает стильным и эргономичным дизайном в сочетании со скоростью и точностью, характерными для проводного типа подключения. Одно из главных преимуществ новинки — технология BlueTrack, позволяющая мышке работать практически на любой поверхности.

Две программируемые клавиши позволяют настроить наиболее часто используемые действия. Устройство снабжено металлическим колесом прокрутки, оптимизированным для плавного веб-серфинга и навигации по документам.

Новые продукты Microsoft поступят в продажу уже в феврале.

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