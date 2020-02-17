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Microsoft обновила Bluetooth-клавиатуру и эргономичную мышь

17 февраля 2020 г., 12:05
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Microsoft обновила Bluetooth-клавиатуру и эргономичную мышь

Компания Microsoft представляет новую Bluetooth-клавиатуру и мышь.

 
Как отмечается стильный минималистичный дизайн клавиатуры в сочетании с низкопрофильными бесшумными клавишами идеально впишется в любое пространство, будь то офис или дом. Подключение к ПК или ноутбуку осуществляется по энергоэффективному протоколу Bluetooth Low Energy версий 4.x/5.0, благодаря чему клавиатура может проработать до 36 месяцев от одного комплекта батареек (две батарейки типоразмера ААА входят в комплект поставки). Процесс подключения клавиатуры к компьютеру стал еще проще благодаря использованию функции Swift Pair.

 

Microsoft Bluetooth Keyboard оснащается кнопками для быстрого доступа к продуктам Office 365, а также для управления мультимедиа с возможностью их переназначения.
 
Как сообщается, Microsoft Ergonomic Mouse обладает стильным и эргономичным дизайном в сочетании со скоростью и точностью, характерными для проводного типа подключения. Одно из главных преимуществ новинки — технология BlueTrack, позволяющая мышке работать практически на любой поверхности.
 
Две программируемые клавиши позволяют настроить наиболее часто используемые действия. Устройство снабжено металлическим колесом прокрутки, оптимизированным для плавного веб-серфинга и навигации по документам.
 
Новые продукты Microsoft поступят в продажу уже в феврале.

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