Суд приостановил действие контракта Microsoft с Пентагоном

17 февраля 2020 г., 11:29

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Судья Федерального апелляционного суда США Патрисия Кэмпбелл-Смит (Patricia E. Campbell Smith) временно заблокировала контракт Пентагона на обеспечение облачных вычислений суммой 10 млрд долл., который в прошлом году был отдан корпорации Microsoft. Вскоре после этого, Amazon.com опротестовала в суде такой выбор, заявив, что только политическое вмешательство Дональда Трампа могло заставить Министерства обороны предпочесть Microsoft, несмотря на более широкие облачные возможности AWS.

CNBC сообщил, что уведомление о судебном запрете по иску Amazon было подано в прошлый четверг. Пока нет официальной информации, по каким причинам было принято такое решение.

Судья также назначила на 27 февраля совещание с участием Amazon и Пентагона. На нём предстоит решить, какую часть информации о решении суда можно будет опубликовать. Amazon согласилась выделить 42 млн долл. на возмещения возможных убытков, если окажется, что контракт JEDI был приостановлен по ошибке.

В декларации, опубликованной в прошлую среду, представитель Минобороны сообщил, что финансовый ущерб может составить от 5 до 7 млн долл. за каждый месяц блокирования контракта. Так же там впервые появилась информация о том, сколько Пентагон планирует потратить на JEDI в следующие два года: 45 млн долл. в 2020 и 165 млн долл. в 2021 финансовом году.

AWS подала запрос на временный запрет 19 января. «Приостановка исполнения контракта на период рассмотрения протеста является обычной практикой», — пояснила компания в своем заявлении.

AWS и Pentagon пока не прокомментировали решение суда, но корпоративный вице-президент Microsoft по коммуникациям, Фрэнк Шоу (Frank Shaw), выразил огорчение по поводу непредвиденной задержки. Он также заявил, что верит в благоприятное для его компании завершение следствия, в то что факты подтвердят справедливость и обоснованность выбора Microsoft, как провайдера, наилучшим образом удовлетворяющего запросам военных клиентов.

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