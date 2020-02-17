Motorola Solutions выиграла иск на 764,6 млн. долл. у китайской Hytera

17 февраля 2020 г., 12:35

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Как сообщает Reuters, компания Motorola Solutions выиграла судебный иск у Hytera Communications на сумму 764,6 млн. долл. по делу о нарушении коммерческой тайны и торговых секретов.



Суд признал, что базирующаяся в Шэньчжэне компания Hytera использовала конфиденциальные документы Motorola Solutions и защищенный авторским правом исходный код, для выпуска систем двусторонней радиосвязи.



Hytera - в прошлом дистрибьютор продуктов Motorola Solutions - на суде отстаивала позицию, в рамках которой утверждалось, что разработку своих радиостанций она вела самостоятельно. При этом компания согласилась, что найм бывших инженеров Motorola был ошибочным шагом.



Постановлением суда в качестве штрафа была принята максимальная сумма, которую Motorola Solutions выдвинула в своем иске.



Motorola Solutions также ведет отдельный судебный процесс в США, в рамках которого рассматривается нарушении патентных прав компанией Hytera. Ожидается, что этот иск будет рассмотрен в конце 2020 или начале 2021 года.



Со своей стороны Hytera начала судебный процесс против Motorola Solutions, обвинив последнюю в том, что та использует судебные разбирательства в области интеллектуальной собственности и свое влияние на рынке для подавления конкуренции.

Hytera, штат которой насчитывает более 7 тыс. сотрудников, располагает тремя центрами разработки. Один из них расположен в немецком Бад Мюндере. В марте 2012 китайская компания поглотила Rohde & Schwarz Professional Mobile Radio GmbH, входившую в группу Rohde & Schwarz. Пятью годами ранее Hytera купила Marketronics, базировавшуюся в шт. Флорида, и теперь именуемую Hytera America.



Стоит также отметить, что в 2019 г. Hytera Communications наряду с рядом других китайских производителей, и Huawei в частности, была включена в список структур, с которыми запрещено работать федеральным структурам США.

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