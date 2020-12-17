Micro Focus: непрерывная модернизация – ключ к успеху ИТ-проектов

17 декабря 2020 г., 15:30

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus, сообщила о том, вендор совместно со Standish Group представил результаты исследования Endless Modernization (Бесконечная Модернизация).



Как отмечается данное исследование показало, что применение модели постепенного и непрерывного улучшения превосходит по достигаемым результатам другие подходы на основе проектов, включая те, что предполагают полную замену базовых бизнес-приложений. Согласно отчету Standish Group CHAOS2020 метод непрерывной модернизации основных бизнес-приложений имеет ряд преимуществ в отношении возврата стоимости, удовлетворённости клиентов, постоянных инноваций и увеличения срока жизни приложений.



«Всем требуется больше пользы, повышение удовлетворённости клиентов и снижение затрат, – заявил Джим Джонсон (Jim Johnson), основатель Standish Group, ведущей исследовательской консультативной организацией в сфере производительности разработки ПО. – По нашему мнению, основанному на обширных исследованиях и наблюдении за образцовыми примерами, переход к Endless Modernization удовлетворяет всем трём этим требованиям».



Исследование Standish Group, за несколько десятилетий охватившее более 50 тысяч участников, показывает, что модель с бесконечным потоком обеспечивает постоянную модернизацию, сокращая разрыв между администрацией проектов и командами исполнителей. Его результаты перекликаются с выводами Micro Focus: 92% участников её собственного исследования за этот год рассматривают свои базовые приложения как стратегические, а 70% считают модернизацию предпочтительным вариантом.



Вот несколько ключевых выводов исследования Endless Modernization:



• Проекты модернизации имеют существенно более высокую вероятность успеха: 71% против 26% у компаний, меняющих прикладное ПО и начинающих всё с нуля. Соответственно, команды, выбравшие модернизацию имеющегося ПО терпели неудачу лишь в одном проценте случаев против 20%.



• По возврату инвестиций методология непрерывной модернизации превосходит другие подходы к разработке ПО, в среднем, в два раза. Среди проектов полной замены высокую окупаемость имеют лишь 27%, а 41% сообщает о слабом или очень слабом возврате капиталовложений.



• Больше половины (55%) организаций, выбравших модернизацию, сообщают, что удовлетворены достигнутыми результатами. Среди предприятий, полностью менявших ПО, 45% были в конечном итоге разочарованы или не удовлетворены результатами.



• Непрерывная и постепенная модернизация имеет множество преимуществ: гораздо лучших результатов достигают предприятия, внедряющие вместо одного крупного проекта модернизации серию более мелких микросервисов или микропроектов.



«Как видно из нашего новейшего исследования со Standish Group, методология непрерывной и многоэтапной модернизации обеспечивает последовательно растущую ценность и снижает риск по сравнению с такими альтернативами, как переписывание или замена (ПО), – сказал Нил Фаулер (Neil Fowler), генеральный менеджер по модернизации и подключению приложений в Micro Focus. – Модернизация приложений обычно является важным первым шагом в более масштабной цифровой трансформации предприятия, и модель, основанная на непрерывных последовательных изменениях, предоставляет методологию, достаточно гибкую для современного бизнеса, обеспечивая при этом непрерывную трансформационную активность».

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