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Гонсало Усандизага назначен президентом по международным продажам Micro Focus

30 ноября 2020 г., 16:58
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Гонсало Усандизагу назначен президентом по международным продажам Micro Focus

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus, сообщила о том, вендор объявил о назначении Гонсало Усандизага (Gonzalo Usandizaga) президентом по международным продажам.

Как отмечается, в этой роли Усандизага будет руководить деятельностью компании на рынках стран EMEA и Латинской Америке, где он сосредоточится на обеспечении положительных результатов бизнеса для клиентов, когда они работают и трансформируются для достижения успеха в цифровой экономике.

Ранее Гонсало Усандизага занимал должность вице-президента и генерального менеджера Micro Focus 'Emerging Markets Territory - конгломерата из 70+ стран. Подчеркивается, что за время работы в этой должности он помог построить бизнес компании с опережением прогнозов, добился успеха в канале благодаря взаимодействию с партнерами, создал сильную и лояльную клиентскую базу и ускорил темпы регионального роста.

«Гонсало продемонстрировал  способность предугадывать потребности клиентов благодаря обширным знаниям о рынке, и он преуспел в управлении командами, ориентированными на клиента, которые постоянно добиваются результатов», - заявил Ник Уилсон (Nick Wilson), президент по глобальным продажам в Micro Focus. «У нас есть отличные бизнес-перспективы в рамках развития международного бизнеса, и я уверен, что Гонсало сможет реализовать намеченные планы и сделает это в соответствии с нашими ценностями и в рамках создания дополнительных выгод для наших клиентов.”

Гонсало Усандизага работает в Micro Focus с момента приобретения последней софтверного направления HPE в 2017 г. Он присоединился к команде HP в 2007 году и руководил продажами в различных регионах EMEA. Усандизага обладает 25-летним опытом в сегменте ИТ, ранее он работал в таких компаниях, как Software AG, IBM и Vignette.

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