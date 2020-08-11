Квартальные итоги Avaya превзошли ожидания аналитиков

11 августа 2020 г., 15:38

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Компания Avaya сообщила о финансовых результатах по итогам за третий квартал своего финансового года. до звонка в понедельник.



Квартальная выручка достигла 721 млн долл., при ожидании биржевых аналитиков показателя на уровне 686,7 млн долл.



Прибыль за квартал Avaya составила 9 млн долл., или 8 центов на акцию.



По заявлени представителей компании на ее ПО и сервисные продукты пришлось 89% выручки. Компания также подписала в рассматриваемый период 104 сделки с контрактами в 1 млн долл. долларов и 7 сделок, каждая из которых более 10 млн долл.



По итогам текущего квартала Avaya ожидает выручку на уровне от 720 до 740 млн долл. После объявления квартальных результатов акции Avaya выросли более чем на 16%.



Напомни, что Avaya была образована на основе одного из подразделений Lucent Technologies в 2000 г. и стала частной компанией в 2007 году после сделки на 8,2 млрд долл. с Silver Lake и TPG Capital. Она расширила свою деятельность в 2009 году после приобретения Nortel Enterprise Solutions. Компания прошла реструктуризацию в соответствии с Главой 11 защиты от банкротства в январе 2017 года, а позже продала свой сетевой бизнес. Сегодня Avaya сегодня конкурирует в области облачных коммуникаций с Twilio, Cisco, Genesys и 8x8.

Капитализация Avaya на данный момент 1,25 млрд долл.

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