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Megogo впроваджує локалізацію відео на базі ШІ

3 августа 2022 г., 16:55

Сервіс Megogo повідомив про початок співробітництва зі швейцарсько-українською компанією Vidby, розробки якої у сфері штучного інтелекту застосовуються для автоматизованого перекладу відео українською.

Першим таким проєктом став документальний фільм «Райські птахи», з яким можна познайомитись безплатно.

Повідомляється, що локалізація відео виконується у кілька етапів.

Так спочатку відбувається розпізнавання мови, потім звук адаптується до оригінального тексту. При необхідності до нього вносяться виправлення. А в результаті «робот» перекладає текст українською та озвучує його.

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