Санкції США на постачання у Китай обладнання для випуску чипів можуть привести до глобального дефіціту NAND

3 августа 2022 г., 15:55

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Як повідомляє Reuters, експортні обмеження, які Вашингтон розглядає для того, щоб зупинити прогрес Китаю у виробництві напівпровідників, можуть обернутися значними витратами, потенційно порушивши крихкі глобальні ланцюжки поставок мікросхем і завдавши шкоди бізнесу США.



У минулий понеділок агентство повідомляло, що Сполучені Штати розглядають можливість обмеження поставок американського обладнання для виробництва мікросхем пам’яті в Китаї.



Обмеження перешкодить таким виробникам мікросхем, як південнокорейські гіганти Samsung Electronics і SK Hynix, постачати нові технологічні пристрої на заводи, які вони працюють у Китаї, не дозволяючи їм модернізувати підприємства, які обслуговують клієнтів по всьому світу.



Samsung і SK Hynix, які контролюють більш ніж половину світового ринку чіпів флеш-пам’яті NAND, протягом останніх десятиліть інвестували значні кошти в Китай у виробництво чипів.



Потенціал нових потрясінь – обмеження ще не затверджені – з’являється саме тоді, коли зʼявляються перші ознаки, що глобальний дефіцит чіпів, який більше як рік переривав бізнес від автомобілів до споживчих пристроїв, послаблюється. Основні фактори - коригування ланцюжків постачання та послаблення споживчого попиту на тлі уповільнення світової економіки разом усунули шкоду.



Але дефіцит ще не повністю вирішено. Будь-які ознаки нових збоїв можуть відновити невизначеність у постачанні, викликавши стрибок цін, як це було на початку цього року, коли Китай запровадив обмеження щодо COVID-19 у Сіані, де Samsung виробляє мікросхеми.



Обладнання для виробництва мікросхем має бути встановлено та повністю протестовано за кілька місяців до початку виробництва. Будь-яка затримка в доставленні обладнання до Китаю стане справжньою проблемою для виробників мікросхем, оскільки вони прагнуть виробляти більш просунуті чипи на заводах у Китаї.



Samsung і SK Hynix відмовилися від коментарів. Apple, Amazon, Meta та Google не відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати неробочий час у США.



У виробничий комплекс по випуску чіпів пам’яті Samsung у Сіані, центральний Китай, один із найбільших іноземних проєктів чіпів у країні, компанія інвестувала загалом близько 26 мільярдів доларів з моменту початку будівництва у 2012 р. За словами аналітиків, технічний гігант виробляє сучасну 128-шарову флеш-пам’ять NAND у Сіані, яка застосовується і у смартфонах, і у центрах обробки даних.



Згідно з даними TrendForce наприкінці минулого року, на це підприємство припадає 43% глобальної виробничої потужності флеш-пам’яті NAND Samsung і 15% загальної світової вихідної потужності.



Перепони від США, якщо вони будуть схвалені, також можуть ускладнити прагнення SK Hynix розширити свою присутність на ринку NAND, де станом на перший квартал вона посідає третє місце після Samsung і японської Kioxia Holdings, яка була виділена з Toshiba.



Наприкінці минулого року SK Hynix завершила першу фазу купівлі компанії Intel NAND за 9 мільярдів доларів, включаючи виробничі потужності NAND у Даляні, Китай.



Поглиблення напруженості ситуації може призвести до того, що Samsung і SK Hynix будуть змушені переглянути стратегії щодо інвестицій у Китай, кажуть аналітики та джерела в галузі.



SK Hynix не змогла модернізувати свої потужності з виробництва чипів пам’яті DRAM в місті Усі, Китай, за допомогою новітніх машин для виготовлення чипів на базі ультрафіолетової літографії (EUV), виготовлених голландською фірмою ASML, оскільки офіційні особи США не хочуть, щоб сучасне обладнання в’їзжало в країну.



Нагадаємо, чинні правила експортного контролю США обмежують постачання в КНР будь-якого обладнання чи технологій американського походження, які відповідають певним критеріям, навіть якщо йдеться про постачання з третіх країн. Якщо раніше розділ проходив за нормами 10 нм, то тепер, як повідомляє Business Korea, американська влада зважилася розширити обмеження і на техпроцес 14 нм.

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