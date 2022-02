«Мегатрейд» стає дистриб'ютором ASUSTOR

21 февраля 2022 г., 16:23

Компанія «Мегатрейд» повідомила о підписанні дистриб'юторської угоди з ASUSTOR. Як підкреслюється, це дозволить замовникам в Україні отримувати доступ до сучасних та високотехнологічних рішень, які допоможуть покращити надійність зберігання даних та зменшити витрати на ці завдання.



ASUSTOR була заснована у 2011 році за рахунок прямих інвестицій відомого тайванського виробника комп’ютерів та компонентів ASUSTeK Computer. Сьогодні компанія є провідним постачальником рішень для мережних сховищ даних (Network Attached Storage, NAS) та мережних відеореєстраторів, а також спеціалізується на розробці та інтеграції відповідного мікропрограмного забезпечення, апаратного забезпечення та застосунків.



Компанія акцентує увагу на тому, що її NAS-сервери оптимально підходять для малого, середнього бізнесу та домашнього користування. На їх базі можна створити персональне хмарне сховище, обсяг якого варіюється залежно від потреб власника.



Більшість пристроїв компанії підтримують технологію WOW та WOL (Wake on WAN та Wake on LAN). Це унікальна розробка, яка переводить стораджі в режим очікування, коли вони не використовуються, але миттєво пробуджує, якщо зафіксовано звернення на зчитування чи запис даних. Ці функції дають змогу заощадити енергію, продовжити термін служби NAS і жорстких дисків, а також знизити ймовірність випадкового злому, забезпечуючи безпеку інформації.



Також ексклюзивна технологія MyArchive надає користувачам змогу застосовувати в повну силу високошвидкісний інтерфейс SATA 6 Гбіт/с для резервного копіювання даних на жорсткі диски, які потім можна перенести в безпечне місце для збереження.



Система відеоспостереження корпоративного класу (Network Video Recorder) від ASUSTOR першою в індустрії отримала підтримку локального виведення відеопотоків на екран. Просто підключіть до Вашого NAS-пристрою монітор із входом HDMI, і Ви зможете переглядати дані з камер у реальному часі без використання комп'ютера.



«ASUSTOR, провідний інноватор в сегменті рішень для зберігання даних і відеоспостереження, виходить на український ринок з надійним і досвідченим дистриб’ютором — компанією «Мегатрейд». Метою ASUSTOR є забезпечення користувачів максимально повним комплексом новаторських рішень для мережного зберігання, що можуть істотно змінити та розширити уявлення про сфери та можливості приватного та бізнес-застосування сховищ інформації», — прокоментувала подію Вікторія Купіна, Product Manager of Storage Systems в компанії «Мегатрейд».



Також повідомляється, що на сьогодні сформовано склад для найбільш популярних продуктів — їх можна замовити в «Мегатрейд» та отримати впродовж 3 днів. Термін постачання обладнання на замовлення — до 5 тижнів.

