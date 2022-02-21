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Intel намерена к концу десятилетия выпускать чипы с 1 трлн транзисторов

21 февраля 2022 г., 15:29
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Компания Intel заявила, что успешно движется к тому, чтобы вернуть лидерство в производительности транзистора на ватт к 2025 году.

Отмечается, что передовые технологии тестирования и корпусирования обеспечивают компании ведущие позиции в индустрии, что благоприятно сказывается на продуктах и дает преимущества заказчикам полупроводникового производства Intel, а также играет ключевую роль в следовании закону Мура.

Техпроцесс Intel 7 представлен в процессорах Intel Core 12-го поколения, которые уже вышли на рынок, а также в других продуктах, ожидаемых в 2022 году.

Техпроцесс Intel 4, созданный с применением литографии экстремального ультрафиолетового диапазона (EUV), будет готов к запуску в производство во второй половине 2022 года. Этот технологический процесс обеспечивает примерно 20-процентное увеличение производительности транзисторов на ватт.

Intel 3, обладающий дополнительными возможностями и обеспечивающий дополнительные 18% прироста производительности на ватт, будет готов к вводу в производство во второй половине 2023 года.

Intel 20A, открывающий эру измеряемых в ангстремах технологий благодаря технологиям RibbonFET и PowerVia, позволит повысить производительность на ватт до 15% и будет готов к массовому производству в первой половине 2024 года.

Intel 18A обеспечит дополнительное улучшение на 10% и будет готов во второй половине 2024 года.

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