«Мегатрейд» розширив портфель рішеннями ідентифікації та цифрової безпеки Identiv

3 сентября 2024 г., 12:35

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Компанія «Мегатрейд» оголошує про підписання дистриб'юторської угоди з Identiv, лідером у сфері ідентифікації та цифрової безпеки, яка дозволить їй представляти на українському ринку передові рішення для фізичної, відео- та аудіобезпеки, а також технології для Інтернету речей (IoT).

Портфель Identiv охоплює широкий спектр технологій, включаючи радіочастотну ідентифікацію (RFID), бездротовий зв'язок малого радіуса дії (NFC) та кібербезпеку. Рішення компанії допомагають організаціям забезпечити захист фізичних і цифрових активів, сприяючи безпеці персональних даних, захисту інтелектуальної власності та розвитку інновацій в IoT.

Вагома перевага Identiv – це розробка і контроль власних продуктів, що відповідають найвищим міжнародним стандартам безпеки, таким як NDAA, FICAM та FIPS. Завдяки сильній дослідницько-розробницькій базі та інвестиціям у технологічний розвиток, Identiv постійно вдосконалює свої продукти, забезпечуючи захист даних на всіх рівнях.

Підписання угоди з Identiv дозволяє «Мегатрейду» доповнити портфоліо зокрема програмним забезпеченням Hirsch Velocity для управління безпекою та інноваційною платформою Velocity Vision для відеомоніторингу та управління даними.

Крім того, рішення Identiv у сфері RFID/NFC та IoT дозволять українським компаніям інтегрувати новітні технології у свої бізнес-процеси, підвищуючи рівень захисту і вдосконалюючи управління активами та даними.

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