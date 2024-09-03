Lenovo пропонує новий набір послуг для швидкого створення гібридних хмарних платформ

3 сентября 2024 г., 13:35

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Компанія Lenovo оголосила про свої нові послуги Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services, які допоможуть підприємствам спростити розробку гібридної хмари та створити готові до впровадження і перспективні плани всього за шість тижнів. Lenovo спирається на сорокарічний досвід, допомагаючи ІТ-директорам по всьому світу розв'язувати проблеми хмарних і гібридних обчислень, включно з вимогами, пов'язаними з появою робочих навантажень, пов'язаних зі штучним інтелектом. За допомогою нових послуг експерти-консультанти Lenovo допомагають підприємствам вирішувати завдання гібридної хмари, прискорюючи час отримання вигоди, підвищуючи ефективність витрат і створюючи гнучко масштабовану основу.



Нова ера AI - гібридна, і сучасні ІТ-організації перетворюють необроблені дані на корисні відомості за допомогою гібридних хмарних рішень, здатних використовувати дані незалежно від їхнього місцеперебування. Гібридні хмарні рішення Lenovo підвищують продуктивність і гнучкість AI, надаючи більше обчислень і швидшу пам'ять тоді й там, де це необхідно, пропонуючи портфель повного стека та спеціально розроблені рішення, що враховують специфіку кожного клієнта та випадку використання. Для підтримки оптимізації AI консультаційні послуги Lenovo Hybrid Cloud допомагають розробити хмарний підхід, адаптований до сьогодення та готовий до гнучкого масштабування й адаптації до майбутніх потреб.



«Зараз, коли потреба в сучасній інфраструктурі та рішеннях як ніколи висока, перед ІТ-відділом стоїть завдання еволюції хмарних впроваджень. Про це свідчить наш останній глобальний звіт ІТ-директорів Lenovo, у якому 82% респондентів зазначили, що хмарна трансформація є складним завданням», - говорить Дейл Олтман (Dale Aultman), віцепрезидент і генеральний директор підрозділу гібридних хмарних сервісів Lenovo Group. «Ми представили консультаційні послуги Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services, щоб спростити стратегію створення хмари та прокласти шлях до впровадження штучного інтелекту. Ми залучили глобальну команду надійних експертів, щоб допомогти нашим клієнтам розробити перспективні, індивідуальні рішення для швидкої модернізації гібридних хмар і, зрештою, для досягнення найкращих результатів у бізнесі».



Багато організацій потребують модернізації або оновлення своїх гібридних хмар у зв'язку зі зміною потреб бізнесу, зростанням витрат або проблемами з продуктивністю. За даними третього щорічного звіту Lenovo для ІТ-директорів, 29% респондентів, як і раніше, вважають трансформацію хмарних обчислень одним із пріоритетів, поступаючись лише впровадженню штучного інтелекту, кібербезпеці та конфіденційності даних. Попит на потужності центрів обробки даних продовжує зростати, а зі зростанням інтересу до штучного інтелекту ще й прискорюється. ІТ-керівники стурбовані тим, як задовольнити цей попит через проблеми, пов'язані з кваліфікованим персоналом, закупівлею обладнання, прогнозуванням майбутніх потреб та енергоефективністю. Зміна моделей ліцензування також призводить до збоїв і змушує ІТ-керівників спиратися на партнерів.



«Успішна стратегія та розробка гібридної хмари є вкрай важливими для підприємств, проте не можна недооцінювати складність, яка лежить в їхній основі», - каже Стівен Дікенс (Steven Dickens), Futurum Group. «Згідно з нашими дослідженнями, гібридна хмара вдвічі перевершує публічну, коли йдеться про способи розгортання AI, тож потреба в гнучкості та захисті на майбутнє стає критично важливою. Співпраця з експертами, такими як Lenovo, стане розумним рішенням для багатьох підприємств».



Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services пропонує індивідуальну стратегічну експертизу та надійного партнера для управління складністю проєктування гібридної хмари. Експерти Lenovo допомагають втілити бачення гібридної хмари в реальність із найкращими результатами, використовуючи оцінку клієнта, перевірені методології, стратегічні поради та рекомендації щодо підходу. Технологічна експертиза Lenovo, глибокі галузеві альянси та партнерські відносини, попередньо перевірені рішення та досвід у кожному аспекті створення гібридної хмари забезпечують очевидну цінність, допомагаючи захистити гібридну хмару організації в майбутньому. Переваги для клієнтів включають:



- Швидкість/час отримання вигоди;



- Комплексність: Експертиза в галузі хмарних обчислень/програмного забезпечення/інфраструктури від одного постачальника;



- Комплексна експертиза;



- Якість проєктування;



- Глобальна присутність.



Гібридні хмарні консультаційні послуги Lenovo вирізняються широким спектром пропозицій, які тепер доступні, розширюючи можливості консультаційних послуг Lenovo і доповнюючи портфель послуг Lenovo в галузі штучного інтелекту. Доступність у каналах розпочнеться у вересні 2024 року.

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