Ринок літій-іонних батарей досягне 400 млрд дол. до 2035 року

3 сентября 2024 г., 11:35

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Згідно з останнім звітом аналітичної компанії IDTechEx, до 2035 року ринок літій-іонних акумуляторів досягне понад 400 мільярдів доларів.



Незважаючи на значне зростання в секторі стаціонарних акумуляторів, електромобілі залишаються ключовою рушійною силою ринку літій-іонних батарей.



Попри Закон ЄС про критичні матеріали та Закон США про зниження інфляції (US Inflation Reduction Act, IRA), які покликані стимулювати місцеве виробництво акумуляторів, Китай і китайські компанії продовжують домінувати в глобальному ланцюжку поставок, особливо анодів і електролітів.



За словами Алекса Холланда (Alex Holland), директора з досліджень IDTechEx, в Європі реальність швидкого масштабування виробництва, конкуренція з відомими азійський гравцями та дещо повільніший, ніж очікувалося, попит стримують нещодавні інвестиційні плани та плани розширення.



Торік і цього року також спостерігається значне зниження цін на акумулятори, зумовлене падінням цін на сировину, надлишком виробничих потужностей і сильною конкуренцією по всьому ланцюжку поставок. Хоча це вигідно для споживачів, це також вплинуло на маржу і посилило труднощі для нових учасників, які намагаються досягти успіху на ринку літій-іонних акумуляторів.



Спостерігається значне зростання кількості гігафабрик, які вже працюють, а також тих, що плануються побудувати. Значною мірою це було зумовлено діючими виробниками, такими як CATL, BYD, LG Energy Solution, SK Innovation та Samsung SDI, а також низкою китайських виробників, що швидко зростають.



За оцінками IDTechEx, більша частина виробництва елементів знаходиться в Китаї, і ця тенденція характерна для всього ланцюжка створення вартості літій-іонних акумуляторів, де китайські компанії контролюють більшу частину ринку анодів, катодів, електролітів, сепараторів і мідних струмоприймачів.



Щоб зменшити залежність від одного регіону і розвинути внутрішні можливості виробництва акумуляторів, Європа і Північна Америка намагаються розвивати внутрішні ланцюги поставок. У США IRA призвела до шквалу оголошень про створення гігафабрик та інвестиції.



До прийняття IRA аналітики IDTechEx оцінювали, що у Північній Америці буде розташовано приблизно 600 ГВт-год батарей до 2030 р. , а в останньому аналізі ця цифра зросла до 850 ГВт-год.



Виробники продовжують розвивати матеріали анода і катода, які в кінцевому підсумку визначають продуктивність літій-іонної батареї. Що стосується катода, то перехід до LFP був зумовлений більш широкими спробами знизити ціни на акумулятори.



Однак висока щільність енергії високонікелевих катодів типу NMC / NCA / NCMA означає, що вони залишатимуться ключовою хімічною речовиною для електромобілів великої дальності, орієнтованих на продуктивність, або інших застосувань, що вимагають високої щільності енергії і тривалого часу роботи.



Ціни на катоди, в тому числі на матеріали LFP і NMC, істотно впали з початку 2023 року через різке зниження цін на літій і сировину, а також через надлишок потужностей і конкуренцію.



Щодо анодів, нові матеріали, особливо кремній-оксидні та кремній-вуглецеві композити, продовжують викликати інтерес завдяки їхньому потенціалу для підвищення щільності енергії, попри проблеми, пов’язані з тривалістю циклу та терміном служби. Ще однією потенційною перевагою є можливість створення ланцюжків постачання кремнієвих анодів за межі Китаю, оскільки виробництво анодів особливо сконцентроване в цьому регіоні. Однак, за оцінками IDTechEx, близько 99% загального обсягу анодного матеріалу, що використовується в літій-іонних батареях, - це графіт.

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