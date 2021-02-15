Рост продаж Zyxel в 2020 году в нашем регионе составил 19%

15 февраля 2021 г., 15:57

0

Tweet

Подразделение компании Zyxel Networks, отвечающее за развитие бизнеса на территории стран СНГ и Украины, подвело итоги деятельности в 2020 году. В сферу ответственности подразделения входят 12 стран.



Общий рост продаж по всем товарным категориям составил 19%.



Как отмечается, подобные результаты были достигнуты благодаря эффективной работе с проектными запросами.



Особо подчеркивается, что в Украине с подписанием нового дистрибьютора DC-Link компания смогла реализовать продукции на 55% больше, чем годом ранее.



Начиная с 2017 года Zyxel взяла глобальный курс на более плотную работу с государственными и частными организациями, ВУЗами, компаниями среднего и малого бизнеса. Производитель развернулся в сторону VAR-партнеров, системных интеграторов, работающих как с государственными, так и с коммерческими заказчиками.



Партнерам были предложены более выгодные финансовые условия, техподдержка, расширенная гарантия – пожизненная на большую часть продуктов, оперативная замена вышедшего из строя оборудования. Результаты этой работы поступательно сказываются на росте продаж Zyxel, начиная с 2017 года. И непростой во многих смыслах 2020 год не стал исключением.



Благодаря постоянному росту продаж, уже 8% оборота Zyxel Networks в EMEA приходится на страны постсоветского пространства.



Лидером среди категорий остаются сетевые коммутаторы. Их доля еще больше выросла в структуре общих продаж в нашем регионе и составляет на сегодня 52%. Отличные результаты в 2020 году показала новая серия GS2220 с поддержкой централизованной системы управления сетью Zyxel Nebula. Эти коммутаторы все чаще стали использовать в проектах. Вот уже второй год подряд показывают отличную динамику коммутаторы для видеонаблюдения серий GS1350 и GS1300. Сегодня каждый десятый проданный Zyxel Networks коммутатор относится именно к серии GS13xx. И наконец, отмечается рост продаж более специализированных, промышленных коммутаторов серии Zyxel RGS, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды.



Для самозанятых и людей, работающих из дома, в ассортименте компании всегда присутствовали недорогие домашние коммутаторы, включая мультигигабитные устройства. Ниша недорогих коммутаторов заняла 13% от общих продаж коммутаторов Zyxel Networks в 2020 году.



На втором месте по объемам продаж Zyxel Networks за 2020 г. традиционно располагается категория «Сетевая безопасность: шлюзы и межсетевые экраны». Рост продаж здесь составил 12%.



Обусловленный влиянием пандемии массовый перевод сотрудников на удаленную работу подстегнул продажи серии Zyxel VPN, основной функцией которой является построение защищенных каналов связи между центральным офисом компании, филиалами и удаленными сотрудниками. Линейка VPN показала значительный рост год к году - 222%.



Кроме того, отлично продавалась новая серия Zyxel ATP с функционалом «песочницы» и защитой от угроз «нулевого дня»: рост продаж «тяжелых» шлюзов Zyxel ATP составил 143%, а моделей ATP для малого бизнеса еще больше – 225%.



Рост в категории «Безопасность» обусловлен в том числе такими партнерскими опциями как регистрация и защита сделки, пожизненная гарантия и оперативный русскоязычный сервис.



В 2020 году компания объявила, что перенесет функциональность контроллера точек доступа из отдельных устройств серии NXC в межсетевые экраны.



Беспроводные решения Zyxel Networks заняли третье место в структуре продаж за 2020 год. И вновь лидером роста стали проектные устройства: точки доступа Wi-Fi серии Zyxel 6300 продавались с приростом в 443%.



Вместе с тем в наиболее конкурентной на рынке нише – бюджетных точках доступа - рост продаж за год составил 52%. Речь идет о Zyxel серии NWA1123. С учетом практически стагнирующего объема рынка в этом сегменте в нашем регионе, Zyxel Networks однозначно увеличила свою рыночную долю.



В 2020 году все крупные сетевые вендоры анонсировали и выпустили на рынок решения на основе новейшего стандарта 802.11ax. Для Zyxel Networks старт стал очень хорошим: Wi-Fi 6 точки доступа сразу заняли 20% в общем объеме продаж беспроводных решений.



Отмечается, что число VAR-партнеров – основной целевой аудитории компании, в прошлом году увеличилось на 14% и достигло 2368 активных партнеров за год. Всего в 2020 г. партнеры Zyxel Networks выиграли 847 проектов против 551 годом ранее.



«Говоря о наступившем 2021 г., уверенно скажу, что мы не собираемся останавливаться. Мы выросли на 19% в прошлом году, уверен, что будем расти и в 2021 году, несмотря ни на какие встречные ветры и трудности. Эту уверенность мне придает, кроме сплоченной команды сотрудников и партнеров в нашем большом регионе, нацеленность на прогресс и инновационность решений Zyxel Networks. Бизнес по Wi-Fi 6 решениям растет выше всяких ожиданий, шлюзы USG FLEX, дополнившие решения Nebula до All-in Nebula, стартовали в конце прошлого года тоже очень хорошо. В 2021 году нас ждут новые Wi-Fi 6 точки доступа, серия еще более быстрых домашних устройств. Постоянный фокус Zyxel Networks на технологические новшества вкупе с самыми лучшими условиями для сектора СМБ должны обеспечить нам и нашим партнерам уверенный рост продаж в этом году», Дмитрий Танюхин, руководитель Zyxel Networks в России, СНГ и Украине.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак