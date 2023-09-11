Майже відновлено 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тисячі МВт

Міністерство енергетики України повідомило, що після завершення капітального ремонту підключено до мережі енергоблок на одній з ТЕС робочою потужністю 190 МВт.
Загалом вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тисячі МВт. Це понад 60% від загальної кількості.
Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
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