Майже відновлено 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тисячі МВт

11 сентября 2023 г., 10:25

Міністерство енергетики України повідомило, що після завершення капітального ремонту підключено до мережі енергоблок на одній з ТЕС робочою потужністю 190 МВт.

Загалом вже відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тисячі МВт. Це понад 60% від загальної кількості.

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.

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