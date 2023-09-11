Сегмент додатків генеративного АІ виросте з 6,2 млрд дол. цього року до 58,5 млрд дол. у 2028 р.

11 сентября 2023 г., 11:25

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Згідно з новим прогнозом Omdia, ринок додатків для генеративного штучного інтелекту (GAI) зросте з 6,2 млрд дол. у цьому році до 58,5 млрд дол. у 2028 р., що відповідає середньорічному темпу приросту в 56%. Ринок додатків для GAI вибухнув у цьому році, коли стартапи та гіперскейлери випустили хвилю великих мовних і дифузійних моделей.

"Генеративний АІ дуже швидко привів світ до переломного моменту, коли технологічний ринок кинувся вперед, що можна назвати лише спринтерським бігом", - зазначив Бред Шиммін (Brad Shimmin), головний аналітик Omdia з питань АІ та аналітики даних.

GAI - це частина великого ринку програмного забезпечення для штучного інтелекту. Раптовий та інтенсивний інтерес до GAI виводить весь ринок програмного забезпечення для штучного інтелекту за межі попередніх прогнозів. За оцінками Omdia, GAI додасть 3 млрд дол. до попередньої оцінки ринку АІ у 2023 році та 13 млрд дол. у 2027 році. Це призведе до того, що загальний ринок програмного забезпечення для АІ через чотири роки становитиме 160 млрд дол.

Генеративний штучний інтелект перебуває на стадії інновацій, і гравці ринку вступають у фазу великих експериментів і деякої розгубленості. У прогнозі також згадуються значні ризики, оскільки поточна версія GAI виявилася ненадійною в декількох аспектах, включаючи упередженість, галюцинації, фактичні помилки та порушення авторських прав, а пов'язані з нею витрати наразі набагато вищі, ніж традиційні підходи до АІ.

Протягом прогнозованого періоду Omdia очікує, що чотирма основними сферами застосування GAI будуть віртуальні асистенти, створення генеративних моделей реального світу, асистенти для написання текстів, а також автоматизована генерація коду та допомога в його написанні. У галузевому розрізі найбільшими вертикалями будуть орієнтовані на споживача (наприклад, пошукові системи та комп'ютерне мистецтво і фотографія), а також медіа та розваги (наприклад, розробка ігор, виробництво і генерація відео- та аудіоматеріалів).

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