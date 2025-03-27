«Логіка» поставила Силам оборони симулятори великокаліберних кулеметів

Як повідомляє «Мілітарний», українська компанія «Логіка» виготовила для Збройних Сил симулятори великокаліберних кулеметів ДШКМ.
У Сухопутних військах України розповіли, що використовують симулятори для підготовки мобільних підрозділів протиповітряної оборони.
Майбутніх воїнів готують до реальних бойових дій у максимально наближених до бойових умов.
Макет повністю відповідає своїми розмірами, геометрією та взаєморозташуванням імітаторів складових частин.
З симулятором також постачається автоматизоване робоче місце інструктора. Воно призначене для створення ситуативної бойової обстановки, варіантів виконання завдань навчання, інших умов і факторів, що впливають на процес підготовки.
За своїм робочим місцем інструктор має змогу спостерігати за процесом виконання завдань, з можливістю динамічної зміни умов та ситуацій.
Курсант під час навчання одягає спеціальні окуляри, через які бачить симульовану бойову обстановку.
«Логіка» почала працювати над навчально-тренувальною продукцією ще до повномасштабного вторгнення. І компанія вже розробила десятки різних тренажерів та симуляторів для навчання на бронетехніці, авіаційній техніці, комплексах ППО та ін.
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