Лише за 1,5 року АІ згенерував понад 15 млрд зображень?

31 августа 2023 г., 16:45

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За приблизними оцінками з минулого року за допомогою алгоритмів перетворення тексту в зображення було згенеровано понад 15 млрд зображень, вважає видання Everypixel. Для порівняння, фотографам знадобилося приблизно 150 років, від першої фотографії, зробленої в 1826 році, до 1975 року, щоб досягти цієї позначки.

З моменту запуску DALLE-2 люди створюють в середньому 34 млн зображень на день.

Найбільш швидкорослим продуктом є Adobe Firefly, набір алгоритмів штучного інтелекту, вбудований в Adobe Photoshop. Він досяг 1 млрд зображень, створених всього за три місяці з моменту запуску.

Midjourney має 15 млн користувачів, що є найбільшою користувацькою базою серед усіх платформ для створення зображень, для яких є загальнодоступна статистика. Adobe Firefly вже налічує 30 млн користувачів, згідно з даними Prodesigntools.

Приблизно 80% зображень (тобто 12,6 млрд) були створені за допомогою моделей, сервісів, платформ і додатків на основі Stable Diffusion з відкритим вихідним кодом.

У квітні 2022 року OpenAI випустила свою модель генерації зображень DALL-E 2. Перші кілька місяців вона була доступна лише за запрошеннями, і компанія поступово розширювала доступ до неї до вересня 2022 року, коли інструмент став доступним для всіх користувачів. Тоді OpenAI повідомила, що за допомогою DALL-E 2 користувачі генерують понад 2 млн зображень на день. Скоріш всього, це середній показник, що означає, що приблизно 916 млн зображень було створено на одній платформі за 15 місяців.

Ще одна видатна модель генеративного ШІ, Midjourney, була запущена в липні 2022 року. За оцінкою Photutorial, в Discord (алгоритм доступний лише через Discord) Midjourney отримує від 20 до 40 завдань на секунду, при цьому у сервісі є близько 15 млн зареєстрованих користувачів і 1,5-2,5 млн активних учасників у будь-який момент часу. Враховуючи це, можна припустити, що середня кількість сягає до 2,5 млн зображень, створених щодня. В результаті отримуємо – 964 млн зображень, створених за допомогою Midjourney з моменту його запуску.

Stable Diffusion, модель перетворення тексту в зображення, що лежить в основі Stability AI, була випущена в серпні 2022 року. За словами Емада Мостака (Emad Mostaque), генерального директора Stability AI, Stable Diffusion має понад 10 млн користувачів по всіх каналах. Якщо екстраполювати цифри та тенденції Midjourney, то виходить, що через офіційні канали Stable Diffusion користувачі щодня генерують 2 млн зображень, а за більш ніж рік з моменту релізу ця цифра досягла 690 млн зображень.

Однак найскладніше те, що Stable Diffusion – це модель з відкритим вихідним кодом, а це означає, що кількість контенту, створеного за допомогою цієї моделі, не обмежується тим, що було вироблено на офіційних майданчиках, які належать Stability AI. Сумарна аудиторія всіх цих утворень також досить велика і не піддається обчисленню, а кількість контенту, який вони виробляють щодня, дійсно важко оцінити. І він постійно зростає.

Щоб отримати хоча б уявлення про масштаби, дослідники подивилися на деякі з найпопулярніших репозиторіїв, таких як GitHub, HuggingFace та Civitai, які разом мають десятки тисяч моделей на основі Stable Diffusion, завантажених їхніми користувачами. Згідно з даними команди Civitai, тільки на їх платформі загалом завантажено майже 214 млн моделей, а на десять найбільш завантажуваних моделей припадає 2% від загальної кількості щотижневих завантажень.

В результаті спеціалісти підрахували, що понад 11 млрд зображень було створено з використанням моделей з цих трьох репозиторіїв. Якщо додати інші популярні моделі (наприклад, Runway, яку рахують окремо) та офіційні канали Stability AI, то кількість зображень, створених за допомогою Stable Diffusion, зростає до 12,6 млрд. Це близько 80% всіх зображень, створених за допомогою алгоритмів перетворення тексту в зображення.

Остання і найсвіжіша модель Adobe Firefly була опублікована в березні 2023 року. За шість тижнів після запуску користувачі створили понад 100 млн активів. Після інтеграції Firefly в Adobe Photoshop у травні кількість зображень зросла в геометричній прогресії, враховуючи кількість людей, які використовують Photoshop у всьому світі. Adobe повідомила, що кількість зображень, створених за допомогою Adobe Firefly, досягла 1 млрд всього за три місяці після запуску.

Таким чином можна припустити, що загалом за допомогою Stable Diffusion, Adobe Firefly, Midjourney і DALLE-2 вже було створено понад 15 млрд зображень. Це більше, ніж уся бібліотека фотографій, векторів та ілюстрацій Shutterstock, і третина від кількості зображень, коли-небудь завантажених в Instagram.

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