В Європі будують перший ексафлопний суперкомп'ютер за 500 мільйонів євро

5 октября 2023 г., 15:25

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Французько-німецький консорціум у складі Eviden, підрозділу Atos Group, та ParTec, німецької компанії з виробництва модульних суперкомп'ютерів, оголосили про підписання контракту з EuroHPC. Мова йде про постачання першого в Європі суперкомп'ютера Exascale, який буде експлуатуватися в Jülich Supercomputing Centre (Німеччина).

Вартість контракта складає 500 мільйонів євро. Половину фінансування JUPITER забезпечує Європейський Союз, а інші дві чверті - Федеральне міністерство освіти і досліджень Німеччини (BMBF) та Міністерство культури і науки землі Північний Рейн-Вестфалія (MKW-NRW) відповідно.

Наголошується, що використовуючи графічні та центральні процесори нового покоління від NVIDIA та SiPearl, консорціум виготовить першу європейську систему, здатну подолати поріг в один трильйон обчислень в секунду. І це як підкреслюється, є ключовою віхою для забезпечення наукової досконалості та промислової незалежності Європи. Досягнувши видатного рівня обчислювальної потужності при одночасному зниженні енергоспоживання, система уможливить нові прориви в критично важливих галузях, сприяючи інноваціям для всієї європейської наукової спільноти.

JUPITER призначений для вирішення найскладніших завдань моделювання та інтенсивних обчислень штучного інтелекту в науці та промисловості. Серед застосувань - навчання великих базових моделей для генеративного АІ, симуляції для розробки передових матеріалів, створення цифрових двійників людського серця або мозку для медичних цілей, валідація квантових комп'ютерів і моделювання клімату з високою роздільною здатністю, що охоплює всю земну систему.

Повідомляється, що заснований на архітектурі BullSequana XH3000 з прямим рідинним охолодженням від Eviden, JUPITER матиме втричі більшу обчислювальну потужність, ніж найпотужніший суперкомп'ютер у Європі. Він забезпечуватиме потужність, еквівалентну 10 мільйонам сучасних настільних комп'ютерів. Вся система займатиме площу близько 4 тенісних кортів і використовуватиме понад 260 км високопродуктивних кабелів, що дозволить їй переміщувати понад 2 000 Тб на секунду, що еквівалентно 11 800 повним копіям Вікіпедії щосекунди.

Система складатиметься з двох розділів: високомасштабованого бустерного модуля з графічним прискоренням і кластерного модуля загального призначення з процесорами з високою пропускною здатністю пам'яті. У бустерному модулі буде використана технологія NVIDIA для центрів обробки даних нового покоління, а кластерний модуль буде побудований на базі SiPearl Rhea, першого європейського процесора, призначеного для високопродуктивних обчислень, на ринку.

"Підхід динамічної модульної системної архітектури (dMSA), розроблений під керівництвом Jülich Supercomputing Centre та ParTec за участю кількох європейських партнерів і запатентований ParTec, є новим системним дизайном у сфері високопродуктивних обчислень і робить вирішальний внесок у забезпечення необхідної швидкості та ефективності для складних алгоритмів штучного інтелекту», заявив Бернхард Фротвіттер (Bernhard Frohwitter), генеральний директор ParTec AG.

Монтаж системи JUPITER розпочнеться на початку 2024 року.

Більш детальна інформація про систему буде оголошена в листопаді на цьогорічній конференції SC23.

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