LG представила в нашем регионе мониторы семейства Ultra Ergo

7 июля 2020 г., 14:35

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По сообщению компании LG Electronics, на региональном рынке стали доступны мониторы Ultra Ergo, которые были впервые продемонстрированы на выставке CES 2020. Концепция LG Ergo объединяет в себе три ключевых элемента: точность изображения, эргономичный дизайн и универсальный порт USB-C, что призвано обеспечить производительность, удобство использования и более простую настройку рабочего места дома или в офисе.

Новинка отличается креплением подставки к столу с последующим прикреплением к ней монитора с увеличенным диапазоном регулировки высоты и наклона для создавания персонализированного рабочего места. Подставку LG Ergo можно выдвинуть ближе к пользователю или к стене, поднять на уровень глаз или опустить на стол. Ее также можно полностью развернуть, чтобы показать экран коллеге в офисе.

По замыслу конструкторов, работа в команде подразумевает необходимость частой смены угла зрения на экран, возможно — потребуется разворот дисплея. В этом случае особое мобильное строение подставки (крепление по типу струбцины, несколько колен стойки, способных подстраиваться под любое необходимое положение) не только экономит место на рабочем столе, но и дает возможность объединить несколько рабочих мест (и процессов) простым поворотом дисплея. Помимо рабочего процесса, новая модификация дает преимущества при презентации проектов, предоставляя новые возможности для оперативного решения задач.

Для 27-дюймового QHD-монитора на базе IPS-атрицы заявлен цветовой охват 99% системы sRGB , в нем поддерживается режим HDR10. Новинка оснащена интерфейсом USB-C, который обеспечивает одновременно передачу изображений с разрешением 4K, обмен данными и поставку электропитания для зарядки ноутбука через один кабель.

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