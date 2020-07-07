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LG представила в нашем регионе мониторы семейства Ultra Ergo

7 июля 2020 г., 14:35
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LG представила в нашем регионе мониторы семейства Ultra Ergo

По сообщению компании LG Electronics, на региональном рынке стали доступны мониторы Ultra Ergo, которые были впервые продемонстрированы на выставке CES 2020. Концепция LG Ergo объединяет в себе три ключевых элемента: точность изображения, эргономичный дизайн и универсальный порт USB-C, что призвано обеспечить производительность, удобство использования и более простую настройку рабочего места дома или в офисе.

Новинка отличается креплением подставки к столу с последующим прикреплением к ней монитора с увеличенным диапазоном регулировки высоты и наклона для создавания персонализированного рабочего места. Подставку LG Ergo можно выдвинуть ближе к пользователю или к стене, поднять на уровень глаз или опустить на стол. Ее также можно полностью развернуть, чтобы показать экран коллеге в офисе.

LG представила в нашем регионе мониторы семейства Ultra Ergo

По замыслу конструкторов, работа в команде подразумевает необходимость частой смены угла зрения на экран, возможно — потребуется разворот дисплея. В этом случае особое мобильное строение подставки (крепление по типу струбцины, несколько колен стойки, способных подстраиваться под любое необходимое положение) не только экономит место на рабочем столе, но и дает возможность объединить несколько рабочих мест (и процессов) простым поворотом дисплея. Помимо рабочего процесса, новая модификация дает преимущества при презентации проектов, предоставляя новые возможности для оперативного решения задач.

Для 27-дюймового QHD-монитора на базе IPS-атрицы заявлен цветовой охват 99% системы sRGB , в нем поддерживается режим HDR10. Новинка оснащена интерфейсом USB-C, который обеспечивает одновременно передачу изображений с разрешением 4K, обмен данными и поставку электропитания для зарядки ноутбука через один кабель.


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