Регулировка в Chrome фоновых таймеров JavaScript экономит до 2 часов ресурса батарей

7 июля 2020 г., 15:05

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Google, похоже, всерьёз занялась улучшением энергоэффективности Chrome. Она уже экспериментирует с блокировкой недисциплинированной рекламы, которая истощает батареи и вызывает заторы в сетях, а сейчас нацелилась на энергоёмкие таймеры JavaScript.

Чтобы испытать функцию регулирования таймеров JavaScript, пользователи могут загрузить текущую версию Chrome с канала для разработчиков, Canary, и ввести в адресную строку «chrome://flags/#intensive-wake-up-throttling». С этими экспериментальными настройками управление таймерами выполняется в фоновом режиме.

Команда Chromium в документе под названием «Регулирование таймеров JavaScript для уменьшения расхода батареи на фоновых вкладках» объясняет, что разработчики веб-сайтов используют эти таймеры для аналитики таким образом, что это не приносит пользы пользователю и разряжает батарею на устройствах с MacOS, Windows и Linux.

Поэтому группа предположила, что уменьшение количества пробуждений от таймеров JavaScript на фоновой странице поможет удлинить срок автономной работы без зависания веб-страниц или какого-либо иного ущерба для пользователя. Пробуждения на фоновых страницах в настоящее время ограничены одним в секунду и примерно 1% использования процессора. Google экспериментально ограничила количество пробуждений до одного в минуту.

Команда Chromium провела один эксперимент с 36 фоновыми вкладками и одной пустой страницей about:blank на переднем плане, и другой — с 36 фоновыми вкладками и воспроизведением полноэкранного видео YouTube на открытой вкладке. В числе скрытых страниц были популярные сайты такие как Twitter, страницы авторизованных эккаунтов Gmail, Amazon и Best Buy. В обоих случаях испытания проводились на высокоуровневом 15-дюймовом лэптопе MacBook Pro 2018.

В эксперименте с чистой страницей регулирование таймеров агрессивно увеличило срок жизни батареи почти на два часа (28%). В тестах с воспроизведением YouTube выигрыш составил 36 минут или 13%.

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