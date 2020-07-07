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«MTI hi-tech дистрибуция» предлагает SSD и игровые модули памяти Patriot

7 июля 2020 г., 13:55

«MTI hi-tech дистрибуция» предлагает SSD и игровые модули памяти Patriot

Компания «MTI hi-tech дистрибуция» расширяет портфель продукции для геймеров производительными устройствами американской Patriot Memory. В рамках нового контракта отечественным потребителям станут доступны модули памяти и SSD-диски (в частности, выпускаемые под маркой Viper Gaming). Сервисную поддержку традиционно будет осуществлять компания MTI.

«Важными преимуществами линейки Viper являются повышенная рабочая частота и потенциал для дальнейшего «разгона». В свою очередь, SSD-накопители Patriot отличаются высокой емкостью и скоростными параметрами. Более того, большинство моделей оснащены собственной ОЗУ, что также увеличивает их быстродействие. Благодаря этому они по праву ценятся приверженцами самостоятельной сборки ПК», – говорит Сергей Яковлев, коммерческий директор «MTI hi-tech дистрибуция».


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