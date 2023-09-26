LG Display починає серійне виробництво 17-дюймової складаної OLED-панелі для ноутбуків

26 сентября 2023 г., 11:35

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LG Display оголосила про початок масового виробництва 17-дюймової складаної OLED-панелі для ноутбуків, що свідчить про серйозні наміри компанії розширити свій бізнес у сфері виробництва дисплеїв цього типу для ІТ-пристроїв.

Гнучка OLED-панель від LG Display з діагоналлю 17 дюймів має структуру Tandem OLED, яка раніше застосовувалася в автомобільних дисплеях, зі значно збільшеним терміном служби.

Компанія почала випуск Tandem OLED у 2019 році. LG Display наголошує на використання революційної двошарової технології, яка додає додатковий органічний випромінюючий шар для забезпечення більшої яскравості. Це дозволяє ефективно розподіляти енергію між OLED-компонентами для забезпечення їх стабільної роботи та довшого терміну служби. Довговічність панелі добре підходить для ІТ-пристроїв, які зазвичай мають довший час використання, таких як ноутбуки, монітори та планшети, підкреслюють у компанії.

Крім того, 17-дюймова OLED-панель для ноутбуків, що складається, виготовлена зі спеціального матеріалу, який мінімізує утворення складок у зоні згинання.

Новий складаний OLED-екран має конструкцію «in-folding», що дозволяє йому легко складатися всередину. Кривина складної частини зменшена до 3R (радіус кривини 3 мм), що дозволяє отримати тонкий і безшовний дизайн екрана, який щільно прилягає один до одного при складанні пополам.

Панель підтримує роздільну здатність QHD+ (2560х1920) на 17-дюймовому великому екрані і може похвалитися, як кажуть у LG Display «безмежним коефіцієнтом контрастності, унікальним для OLED-технології».

У повністю розгорнутому стані екран функціонує як 17-дюймовий портативний монітор або планшет зі співвідношенням сторін 4:3. Регулюючи кут нахилу, він може перетворюватися на 12,3-дюймовий ноутбук зі співвідношенням сторін 3:2.

Екран також оснащений високочутливим сенсорним шаром LG Display, що дозволяє користувачам виконувати завдання як ручкою, так і пальцями. Сенсорний датчик, вбудований в панель, підвищує продуктивність дотику, забезпечуючи тактильний досвід, подібний до написання тексту рукою.

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