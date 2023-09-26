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Check Point розширює пропозиції щодо безпеки SaaS з поглинанням Atmosec

26 сентября 2023 г., 12:25
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Check Point набуває Atmosec

Компанія Check Point Software Technologies офіційно оголосила про придбання Atmosec, яка спеціалізується на швидкому виявленні та відключенні шкідливих SaaS-додатків, запобіганні ризикованим SaaS-комунікаціям з третіми сторонами та усунення помилок у конфігурації SaaS.

Зазначається, що такий крок підтверджує прагнення Check Point розширити свої пропозиції щодо безпеки SaaS та усунути прогалини та "сліпі плями" у безпеці SaaS-додатків.

Компанія Atmosec була заснована у січні 2021 року та налічує 17 співробітників.

Широке поширення SaaS-додатків призвело до того, що організації піддаються дедалі більшій кількості кіберзагроз. За даними Statista, у середньому у світі організації використовують 130 SaaS-додатків. Проте дослідження Atmosec показало, що ще близько 700 SaaS-додатків використовуються без відома ІТ-фахівців. Щобільше, до таких популярних корпоративних SaaS-платформ, як Office 365 та Slack, під'єднано сотні сторонніх програм. Цей ландшафт SaaS, що постійно розширюється, не тільки збільшує потенційну поверхню атак, але і призводить до появи безлічі додатків, які можуть бути шкідливими або використовуватися для витоку конфіденційної інформації, часто в обхід належної авторизації ІТ-відділу.

"Перехід на SaaS-додатки створює особливі проблеми, зокрема, в галузі шкідливих комунікацій між SaaS та SaaS. Можливості Atmosec щодо виявлення SaaS, оцінки ризиків та забезпечення повної видимості відіграють важливу роль у розв'язанні цих проблем", - каже Наталі Кремер, директор з продуктів та керівник відділу досліджень та розробок Check Point Software Technologies. "Інтеграція технологій Atmosec у Check Point Infinity дозволить нам створити одне з найнадійніших у галузі рішень SASE, яке дозволить організаціям ефективно керувати безпекою SaaS, запобігати витоку даних, несанкціонованому доступу та розповсюдженню шкідливого ПЗ, а також забезпечувати надійне, адаптивне середовище нульової довіри".

Ключові особливості технології Atmosec включають:

- Швидке виявлення та відключення шкідливих SaaS-додатків, що виконується менш ніж за 10 хвилин.
- Запобігання взаємодії сторонніх SaaS-додатків із SaaS-середовищем підприємства.
- Забезпечення повної видимості авторизованих та неавторизованих SaaS-додатків.
- Усунення неправильних конфігурацій у SaaS-додатках, таких як публічно відкриті репозиторії.
- Забезпечення багатофакторної автентифікації (MFA) для доступу до програми та багато іншого.

Заявлено, що завдяки технології Atmosec Check Point Infinity забезпечить безпеку SaaS з безперервним керуванням положенням SaaS, запобіганням шкідливих повідомлень (SSPM) та повним стеком безпеки для SaaS-додатків, включаючи запобігання загрозам, захист даних та адаптивний контроль доступу з нульовою довірою і для пристроїв (CASB).

Нові можливості випускатимуться поступово, відповідно до етапів дорожньої карти, що дозволить організаціям використовувати ці важливі вдосконалення з тієї ж платформи Check Point Infinity, яку вони використовують уже сьогодні. Очікується, що угоду щодо придбання Atmosec буде завершено у вересні 2023 року.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/check_point

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