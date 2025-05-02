LG Display першою підтвердила комерційну ефективність синіх фосфоресціюючих OLED-панелей

2 мая 2025 г., 12:25

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LG Display оголосила про те, що вона стала першою у світі компанією, яка успішно перевірила комерційні характеристики синіх фосфоресцентних OLED-панелей на лінії масового виробництва. Це досягнення відбулося через вісім місяців після того, як компанія спільно з UDC розробила синю фосфоресценцію, і вважається значним кроком на шляху до реалізації дисплея «OLED мрії».



В індустрії дисплеїв «OLED мрія» належить до OLED-панелі, яка досягає фосфоресценції для всіх трьох основних кольорів світла (червоного, зеленого і синього). Методи випромінювання світла OLED-панелями загалом поділяються на флуоресценцію та фосфоресценцію. Флуоресценція - простіший процес, за якого матеріали випромінюють світло одразу після отримання електричної енергії, але її світлова ефективність становить лише 25%. Фосфоресценція, навпаки, короткочасно накопичує отриману електричну енергію, перш ніж випромінювати світло. Хоча цей метод технічно складніший, його світлова ефективність становить 100%, а споживана потужність на чверть менша, ніж у флуоресценції.



Однак досягнення синьої фосфоресценції залишається серйозною проблемою навіть через більш ніж 20 років після комерціалізації червоної та зеленої фосфоресценції. Це пов'язано з тим, що синій колір, серед трьох основних кольорів, має найкоротшу довжину хвилі і вимагає найбільшої енергії.



LG Display розв'язала цю проблему, використовуючи гібридну двостекову структуру Tandem OLED, з синьою флуоресценцією в нижньому стеку і синьою фосфоресценцією у верхньому стеку. Поєднання стабільності флуоресценції та низького енергоспоживання фосфоресценції дало змогу знизити енергоспоживання приблизно на 15% за збереження стабільності, аналогічної до наявних OLED-панелей.



Зокрема, LG Display першою вдалося досягти стадії комерціалізації синіх фосфоресцентних OLED-панелей, де мають бути підтверджені оцінка продуктивності, оптичні характеристики та технологічність на реальних лініях масового виробництва. Компанія вже завершила перевірку комерціалізації за допомогою UDC.



LG Display самостійно оформила патенти на свою гібридну технологію синіх фосфоресціюючих OLED як у Південній Кореї, так і в США.



Компанія представить синю фосфоресціюючу OLED-панель із дворівневою технологією Tandem на найбільшому у світі заході з дисплеїв SID Display Week 2025, що відбудеться 11 травня в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.



На виставці LG Display представить синю фосфоресціюючу OLED-панель із технологією двох стеків Tandem, застосовувану в панелях малого та середнього розміру, які можна використати в IT-пристроях, таких як смартфони та планшети. Оскільки дедалі більше продуктів потребують високої чіткості та ефективності, як-от ПК зі штучним інтелектом і AR/VR-пристрої, очікується, що застосування технології синьої фосфоресценції швидко розширюватиметься.



«Успішна комерціалізація технології синьої фосфоресценції, яку називають останньою частиною головоломки «OLED мрія», стане інноваційною віхою на шляху до наступного покоління OLED», - сказав Су-юн Юн (Soo-young Yoon), технічний директор і виконавчий віцепрезидент LG Display. «Ми розраховуємо зайняти провідні позиції на ринку дисплеїв майбутнього завдяки технології блакитної фосфоресценції».

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